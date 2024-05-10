Монобукети з Гіпсофіл – тренд 2024 року

Реклама 10 травня 2024 17:20 Редакция
Монобукети з Гіпсофіл – тренд 2024 року
Монобукети з Гіпсофіл - тренд 2024 року
Пресслужба

Букет із гіпсофіл – модний і в той же час оригінальний подарунок на будь-яке свято.

Що означає квітка

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На тонких гілочках гіпсофіли розташовано безліч дрібних білих квіточок. Здалеку рослина схожа на напівпрозору хмару, яка, наче легкий серпанок огортає букет. Зазвичай використовується як вишукане доповнення в композиціях з лілій, троянд, гвоздик, хризантем та інших квітів. Вона надає букету візуального об'єму, ніжності та легкості. Цю декоративну рослину ототожнюють із чистотою та невинністю. 

Проте в монобукеті гіпсофіла набуває ще цікавішого вигляду, якщо вмілий флорист трохи над нею “почаклує”. Різномаїття кольорів дозволяє створити райдужну хмаринку, яка не може залишити байдужою жодну людину. А можливість засушити букет та зберегти його надовго тільки додає популярності монобукетам з цих квітів.

Коли можна дарувати

Гіпсофіла входить у композиції з найрізноманітніших квітів, і вручати її як подарунок можна з будь-якої урочистої нагоди та без неї. Іменини, перше побачення, зустріч друзів - витончена гіпсофіла завжди буде доречною.

Кому можна дарувати

Рослину можна підносити чоловікам, жінкам і дітям. Квітки не мають запаху, тому не викликають алергії. Це означає, що гіпсофіла підходить чутливим до квіткових ароматів людям.

Основні правила догляду за гіпсофілами у букеті, вазі та коробці

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Тільки-но у вас у руках опинився дивовижний букет з гіпсофіл, перед вами постає вибір: поставити їх у воду або відразу ж сушити. Варто зазначити, що гіпсофіли зберігають свою красу навіть після сушіння і відмінно зберігаються в гербарії або у вазі. Давайте докладніше розглянемо особливості догляду в кожній з цих ситуацій.

Догляд за гіпсофілами у вазі:

Гіпсофіла в букеті не вимагає складного догляду, оскільки ця рослина невибаглива і не вимагає багато уваги. Ось деякі рекомендації для догляду за гіпсофілою в букеті:

  • Виберіть відповідну вазу, яка відповідає розміру букета, і ретельно промийте її перед приміщенням квітів.
  • Наповніть вазу чистою і прохолодною водою. Бажано використовувати воду кімнатної температури.
  • Обріжте стебла гіпсофіли на 1 см і видаліть зайві листочки, які можуть зануритися у воду. Це допоможе запобігти розмноженню бактерій.
  • Розмістіть букет у місці, де він буде захищений від прямих сонячних променів. Гіпсофілі подобається світле місце, але уникайте сильного прямого сонячного освітлення, оскільки воно може прискорити в'янення квітів.
  • Регулярно міняйте воду у вазі, щоб запобігти її забрудненню, і злегка підрізайте стебла гіпсофіли кожні кілька днів. Це допоможе квітам вбирати свіжу воду і продовжити їхню свіжість.

Як правильно доглядати за гіпсофілою в коробці?

Коли гіпсофіла перебуває в коробці, вона перебуває у своєрідному оазисі, де забезпечуються придатні умови для рослини. Коробка утримує вологу, яка необхідна стеблам і листю. Важливим моментом у догляді є своєчасне доливання води кожні кілька днів. Режим догляду подібний до постановки гіпсофіли у вазу, проте воду краще підливати невеликими порціями з лійки з тонким носиком.

Особливу увагу слід приділити композиціям з декількох квітів, оскільки деякі рослини можуть бути дуже чутливими до режиму. Якщо ви плануєте сушити гіпсофілу, важливо відокремити її від інших квітів.

Де замовити букет з гіпсофіл?

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Монобукети з цією дивовижною квіткою набули популярності нещодавно, тому у звичних квіткових павільйонах її знайти важко. А от у спеціалізованих флористичних салонах легко. Ви можете завітати на сайт магазину квітів Dicentra й ознайомитися з асортиментом цих монобукетів. 

Також у магазина є послуги з доставки квітів з можливістю вибрати точний час та додати листівку з привітанням, чи солодкий сюрприз. Не зволікайте та дивуйте своїх близьких цими неперевершеними букетами.

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