Пробиотики для новорожденных: зачем нужны и как правильно подобрать препарат?

Пробиотики для новорожденных: зачем нужны и как правильно подобрать препарат?

Нормальная микрофлора – обязательное условие хорошего самочувствия малыша с первых дней жизни.

Сформировать правильную микробиоту кишечника помогают пробиотики. Больше о пробиотических препаратах для младенцев рассказали эксперты компании «Симбитер».

Пока ребенок пребывает в утробе матери, его кишечник стерилен, но уже через несколько часов после рождения у малыша можно обнаружить стрептококки. А спустя 10 дней в желудке и кишечнике ребенка появляются бактероиды и различные штаммы бифидобактерий. Однако не всегда формирование микрофлоры кишечника у грудного малыша идет «по плану». Тогда на выручку приходят пробиотики.

Что такое пробиотик и пребиотик?

Пробиотики для новорожденных – это полезные микроорганизмы, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, улучшая самочувствие и состояние здоровья ребенка. В норме в кишечнике малыша 98% полезных бактерий и только 2% – условно-патогенных. Когда этот баланс нарушается, развивается дисбактериоз и другие проблемы со здоровьем малыша.

Не путать с пребиотиком! Пробиотики и пребиотики – имеют очень похожие названия, поэтому их часто путают. Давайте внесем ясность в эти два понятия: пробиотики – это полезные бактерии, а пребиотики – элементы пищевых продуктов, которые стимулируют рост этих микроорганизмов. Например, бифидобактерии – это пробиотики, а пищевые волокна – пребиотики.

В чем польза пробиотиков для малыша?

Здоровая микрофлора кишечника у малыша – мечта каждой мамы, ведь тогда ребенок спокоен, активен и бодр, чувствует себя прекрасно. Так и происходит, если соотношение условно-патогенных бактерий, а также лакто- и бифидофлоры сбалансировано. Пробиотики помогают нормализовать микрофлору кишечника, формируют иммунитет грудничка, не дают размножаться болезнетворным бактериям, и в целом благотворно влияют на самочувствие ребенка.

Каким малышам нужны полезные бактерии

В норме нужное количество пробиотиков грудничок получает с материнским молоком, однако не всегда получается сформировать микрофлору кишечника без использования специальных препаратов для новорожденных.

Пробиотики малышам назначаются в следующих ситуациях:

искусственное вскармливание;

роды путем кесарева сечения;

недоношенные дети;

дисбиоз и дисбактериоз;

аллергические реакции;

колики в животе, метеоризм;

прием антибиотиков;

простуды, ОРВИ;

снижение аппетита;

диарея или запоры.

В этих случаях пробиотики – не просто дорогая добавка, а необходимый препарат для полноценного развития и хорошего самочувствия ребенка.

Пробиотики для новорожденных: зачем нужны и как правильно подобрать препарат? / пресс-служба

Какие бывают пробиотики

Найти пробиотики для новорожденных сегодня не проблема, сложность в другом: как выбрать подходящий препарат из множества вариантов? Сначала, нужно решить, какое средство подойдет малышу, исходя из его состояния и рекомендации педиатра или неонатолога. Пробиотические препараты выпускаются в нескольких видах:

симбиотики – поликомпонентные вещества, содержат несколько видов полезных микроорганизмов. Самый популярный вид пробиотиков, купить такой препарат для детей с первых дней жизни можно на сайте компании «Симбитер»;

монобиотики – в них только один штамм микроорганизмов;

синбиотики – комбинированные препараты, которые содержат бактерии и пребиотики.

Чтобы пробиотик начал работать с первого дня приема, нужно принимать препараты только по показаниям и после консультации педиатра.

Пробіотики для новонароджених: навіщо потрібні та як правильно підібрати препарат?

Нормальна мікрофлора - обов'язкова умова хорошого самопочуття малюка з перших днів життя. Сформувати правильну мікробіоту кишечника допомагають пробіотики. Більше про пробіотичні препарати для немовлят розповіли експерти компанії «Симбітер».

Поки дитина перебуває в утробі матері, її кишечник стерильний, але вже через кілька годин після народження у малюка можна виявити стрептококи. А через 10 днів у шлунку та кишечнику дитини з'являються бактероїди та різні штами біфідобактерій. Однак не завжди формування мікрофлори кишечника у немовляти йде «за планом». Тоді на допомогу приходять пробіотики.

Що таке пробіотик та пребіотик?

Пробіотики для новонароджених – це корисні мікроорганізми, які благотворно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, покращуючи самопочуття та стан здоров'я дитини. У нормі у кишечнику малюка 98% корисних бактерій і лише 2% – умовно-патогенних. Коли цей баланс порушується, розвивається дисбактеріоз та інші проблеми зі здоров'ям малюка.

Не плутати з пребіотиком! Пробіотики та пребіотики мають дуже схожі назви, тому їх часто плутають. Давайте внесемо ясність у ці поняття: пробіотики – це корисні бактерії, а пребіотики – елементи харчових продуктів, які стимулюють зростання цих мікроорганізмів. Наприклад, біфідобактерії – це пробіотики, а харчові волокна – пребіотики.

У чому користь пробіотиків для дитини?

Здорова мікрофлора кишечника у малюка – мрія кожної мами, адже тоді дитина спокійна, активна і бадьора, почувається чудово. Так і відбувається, якщо співвідношення умовно-патогенних бактерій, а також лакто- та біфідофлори збалансоване. Пробіотики допомагають нормалізувати мікрофлору кишечника, формують імунітет немовляти, не дають розмножуватися хвороботворним бактеріям, і загалом благотворно впливають на самопочуття дитини.

Яким малюкам потрібні корисні бактерії

У нормі потрібну кількість пробіотиків немовля отримує з материнським молоком, проте не завжди виходить сформувати мікрофлору кишечника без використання спеціальних препаратів для новонароджених.

Пробіотики малюкам призначаються у таких ситуаціях:

штучне вигодовування;

пологи шляхом кесаревого розтину;

недоношені діти;

дисбіоз та дисбактеріоз;

алергічні реакції;

кольки в животі, метеоризм;

прийом антибіотиків;

застуди, ГРВІ;

зниження апетиту;

діарея чи запори.

У цих випадках пробіотики – не просто дорога добавка, а необхідний препарат для повноцінного розвитку та гарного самопочуття дитини.

Які бувають пробіотики

Знайти пробіотики для новонароджених сьогодні не проблема, складність в іншому: як вибрати відповідний препарат із безлічі варіантів? Спочатку, потрібно вирішити, який засіб підійде малюкові, виходячи з його стану та рекомендації педіатра чи неонатолога. Пробіотичні препарати випускаються у кількох видах:

симбіотики – полікомпонентні речовини, що містять кілька видів корисних мікроорганізмів. Найпопулярніший вид пробіотиків, купити такий препарат для дітей з перших днів життя можна на сайті компанії «Симбітер»;

монобіотики – мають лише один штам мікроорганізмів;

синбіотики – комбіновані препарати, які містять бактерії та пребіотики.

Щоб пробіотик почав працювати з першого дня прийому, потрібно приймати препарати лише за показаннями та після консультації педіатра.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.