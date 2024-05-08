Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі мультфільму «Уявні друзі»

8 травня 2024 00:30 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі мультфільму «Уявні друзі»
Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі мультфільму «Уявні друзі»
B&H film distribution

З 16 травня у кінотеатрах стартує мультфільм «Уявні друзі».

Яскрава історія розповідає про дівчинку на ім’я Бі, яка виявляє, що може бачити Уявних Друзів – фантастичних істот, яких кожна людина коли-небудь вигадувала. Розуміючи свою суперсилу, Бі вирушає у чарівну пригоду, щоб відновити зв’язок між забутими Уявними Друзями та їхніми дітьми.

Разом з яскравими кіногероями у неймовірну подорож вирушають зірки українського дубляжу: Даша Квіткова, чиїм голосом заговорить Єдиноріжка, та Назар Задніпровський, який здублював великого фіолетового Блу.

Дебютувала у ролі Єдиноріжки інфлюенсерка Даша Квіткова:

«Це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Попри те, що було складно, адже я ще не знаю всіх нюансів професії, я була у захваті від процесу. Це такий крутий досвід – ти на 100 відсотків перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя. Моя героїня Єдиноріжка – чарівна, емоційна, надзвичайно мрійлива та легка, тож мені здається в цьому ми з нею подібні.

А тема уявних друзів мені близька, оскільки мій син Левчик вже має власного уявного друга – маленького жука Сонечко, який обов'язково має бути веселим. Він приходить в гості до синочка кожного вечора перед сном, і Лев завжди розповідає мені, як Сонечко повзе до нього, цілує його і вони засинають разом.

Я щиро раджу кожному завітати на прем'єру «Уявних друзів» у кінотеатрах, адже це історія для всієї родини. Це кіно щире, добре, а ще вчить бути вільними у своїх емоціях і попри вік завжди дослухатися до своєї внутрішньої дитини».

Харизматичний та завжди усміхнений актор театру та кіно Назар Задніпровський подарував свій голос Блу.

За плечима Назара чимало фантастичних ролей у дубляжі, а дублювати анімації він готовий хоч кожного дня: «Для мене це не просто робота, а певна місія. Я щиро люблю український дубляж і хочу, щоб глядачі в нашій країні мали змогу дивитися улюблені

фільми рідною мовою. Особливо зараз, коли як ніколи важливо популяризувати українську мову та вітчизняний дубляж.

Блу – надзвичайно харизматичний та позитивний уявний друг. А сама історія вчить нас банальній, але важливій істині – дитинство швидкоплинне, адже ще донедавна ти сам був дитиною, а тепер дивишся, як ростуть твої діти. Тому цінуйте кожну мить, не нехтуйте часом разом і обов'язково ходіть в кіно на теплі родинні історії!»

Дивіться «Уявних друзів» з 16 травня у кінотеатрах!

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Даша Квіткова Назар Задніпровський Уявні друзі

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