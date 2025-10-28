Назар Задніпровський розповів, кому з героїв мультфільмів подарував голос

Один із головних акторів скетчкому «Любов, як вона є» Назар Задніпровський розповів, для кого озвучував мультфільми та чому через це відчуває справжнє щастя.

А ви помічали, що наші улюблені мультяшні герої говорять знайомими голосами? Все це тому, що їх озвучують українські актори, які вкладають у кожну репліку не лише професіоналізм, а й душу. Коли Пумба сміється, Майк Вазовський хвилюється, а Бебі Бос дає накази, за цими інтонаціями стоїть народний та заслужений артист України Назар Задніпровський, якого глядачі знають за серіалами «Будиночок на щастя» та «Любов, як вона є» на Новому каналі. Саме він подарував життя цим анімованим персонажам.

Напередодні Міжнародного дня анімації, який світ відзначає 28 жовтня, актор поділився спогадами про свої найулюбленіші ролі в світі мультиплікації.

Мені доводилося озвучувати безліч мультяшних персонажів, усіх і не згадаю. Але найулюбленішим для мене назавжди залишиться перша велика роль – Майк Вазовський з «Корпорації монстрів», – говорить Назар Задніпровьский. – Цей зелений круглий персонаж з одним оком (сміється) дався мені нелегко – три повноцінні зміни роботи, але результат того вартий. Це моя гордість. Дуже якісний матеріал, сильна та успішна робота, і саме тому я її пам’ятаю та щиро пишаюся.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

Назар зізнається, що після такої роботи організм завжди вимагає перепочинку.

Після озвучки завжди мовчу, бо голос втомлюється. Це важка, кропітка праця, яка, на жаль, в Україні не надто гідно оплачується. Проте вона приносить справжню насолоду. Актори розуміють, що це місія – озвучувати для наших дітей, для нового покоління, – впевнений Назар Задніпровський. – Раніше я завжди уявляв, що озвучую для сина і доньки. Особливо запам’яталася робота над «Тімоном і Пумбою». Тоді я повертався додому з надірваними голосовими зв’язками, але, коли діти просили показати, як я озвучував Пумбу, не міг відмовити. Кілька фраз говорив тим самим голосом, передавав вітання, казав, що люблю їх і роблю це заради них. Час минає, діти ростуть – син уже вступив до університету, а колись я «Тачки» озвучував саме для нього. Дуже пишаюся, що в «Мавці» подарував голос Лісовику – один із культових мультфільмів сьогодні, і моя донька його обожнює.

Щоб персонаж звучав переконливо, актор має буквально стати ним.

Звісно, треба вживатися в образ. Наприклад, коли я озвучував дві великі частини «Бебі Боса», знав, що в оригіналі за персонажа говорить геніальний та блискучий актор Алек Болдвін. Я уявляв, як він це робить: його осанку, міміку, подачу. Уважно слухав американський голос і намагався передати його інтонаційно, – згадує Назар. – Хоча іноді просять не копіювати стовідсотково, а робити більш україномовний варіант – тому у фіналі в цьому образі є і частинка Болдвіна, і частинка мене, Назара Задніпровського. І коли діти дякують, коли замовники задоволені, розумієш, що все недаремно. Хороший актор завжди вживається в роль і йде за емоцією того, хто створював персонажа спочатку.

Коли глядачі впізнають голос Назара, дякують та діляться враженнями, актор відчуває справжнє професійне щастя.

Мені приємно, коли до мене підходять і діти, і дорослі, дякують за Пумбу, Майка Вазовського чи Бебі Боса. Але особливо тішить, коли згадують єнота з «Вартових Галактики», – з усмішкою говорить Назар Задніпровський. – Люди пишуть відгуки, порівнюють різні версії і кажуть, що наш український варіант неможливо зрівняти з ворожим російським. Наші актори вкладають у роботу душу. Я відчуваю безмежну гордість, коли бачу захоплення в очах своїх дітей, заради яких, власне, насамперед це робив. Їхня вдячність – найвища нагорода.

