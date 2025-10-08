Назар Задніпровський розповів, як йому вдається поєднати театр і телебачення

8 жовтня 2025 13:45 Туренко Андрій
Редактор вихідного дня

Назар Задніпровський розповів, як йому вдається поєднати театр і телебачення
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Один із головних акторів серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розповів, як відновлюєтсья після роботи.

Вранці – знімальний майданчик, ввечері – сцена театру, між ними – гастролі, зустрічі, час із родиною та ще безліч справ. Народний артист України Назар Задніпровський живе в шаленому темпі, витримати який під силу не кожному. 
Напередодні прем’єри серіалу «Любов, як вона є» актор поділився, як йому вдається залишатися енергійним, щирим та справжнім.

Рецепт відновлення доволі простий та має лише три пункти. Коли приходжу додому після зйомок, вистав чи репетицій у театрі, мені треба нормально поїсти, розслабитись і виспатись. А якщо вночі обстріл, працює ППО, лунають вибухи, я зачиняю вікна та сплю далі. Розумію, що це небезпечно, але маю дуже мало часу на відпочинок, – зізнався Назар Задніпровський. – Чую – десь поряд стріляють, і все одно провалююсь у сон, бо дуже втомлююсь.

Зйомки серіалів, наприклад, «Любов, як вона є» чи «Будиночок на щастя», відбуваються за чітко розписаним графіком. Зазвичай це кілька тижнів чи місяців інтенсивної роботи, після чого актор може видихнути й переключитися на інші проєкти. А от робота в театрі – то зовсім інша історія. Репетиції, вистави, гастролі – цей процес не завершується ніколи. 

Коли є репетиції, ми щодня в театрі. Пам’ятаю, коли я був задіяний одночасно у двох нових виставах, то два роки взагалі не вилазив з театру. Це як раз була вистава «Авантюрист», бо спочатку ми її прем’єру переносили через пандемію, потім почалася війна. А згодом до цієї вистави ще додалася «Конотопська відьма», – пригадує Назар Задніпровський. – Дуже важко було поєднувати зі зйомками. Зараз у мене більш-менш вільний період, треба й іншим ролі, бо не можуть в усіх виставах грати одні й ті самі актори.

Назар Задніпровський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Наразі попри війну, повітряні тривоги та постійні обстріли, театр має неабиякий попит. Тож актори, які задіяні в успішних постановках, про відпочинок можуть хіба що мріяти.

Цієї весни «Конотопській відьмі» було два роки. То ми з колегами порахували: з зарубіжними гастролями її зіграли понад 200 разів, – говорить Назар. – За такий проміжок часу це дуже багато!

Нагадаємо, 

