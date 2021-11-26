Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

26 ноября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
pixabay.com

Можно долго спорить о том, на что влияет и не влияет группа крови человека, но на этот раз мы обратимся к статистике!

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Если у вас третья (В) группа крови, поздравляем! Вы либо уже богаты, либо вскоре станете очень состоятельным человеком. По крайней мере об этом свидетельствуют данные социологов, решивших выяснить, среди обладателей какой группы крови больше всего миллионеров.

Оказалось, что до 40% состоятельных людей обладают третьей группой крови, а всего в мире ее можно встретить лишь у каждого 5-го! 

Читайте такжеМожет ли меняться группа крови человека: не все так однозначно
Третья группа крови дает своему обладателю такие качества как быстрое ориентирование в новой ситуации, способность налаживать контакт с незнакомцами, изобретательность, авантюризм (полный набор для успешного бизнеса, не иначе).

Кроме того, третья группа крови связана и с уровнем интеллекта выше среднего!

Напомним,

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