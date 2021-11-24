Группа крови и реакция на стрессы

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Наша группа крови определяет склонность к некоторым заболеваниям, защиту от вирусов, особенности фигуры и даже... Реакцию на стрессы.

Британские ученые изучили психические типы людей, чтобы понять, какая существует связь между группой крови и реакцией на внешние стрессы.

Результаты исследований оказались очень любопытными!

I группа крови: люди склонны к приступам агрессии, они могут вернуть себе уравновешенность или спокойствие, если представят что-то эстетически прекрасное или совершенное. Можно также сходить на выставку или в музей, например.

II группа крови: этот тип обуславливает очень тяжелую реакцию на нервные потрясения.

Чтобы вернуться к нормальному состоянию, требуется много времени. Помочь вам могут дыхательные упражнения и несколько стаканов воды.

III группа крови: на стрессы вы реагируете стойко, однако не исключены бурные реакции, когда контроль над нервными импульсами ослабевает. Вам желательно заниматься спортом в такие кризисные периоды.

IV группа крови: потрясения вы переносите прекрасно, обстоятельствам любого плана сложно разбудить в вас негативные эмоции. Напряженность отступает полностью при условии ведения здорового образа жизни.

Напомним,