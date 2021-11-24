Группа крови и реакция на стрессы
Наша группа крови определяет склонность к некоторым заболеваниям, защиту от вирусов, особенности фигуры и даже... Реакцию на стрессы.
Британские ученые изучили психические типы людей, чтобы понять, какая существует связь между группой крови и реакцией на внешние стрессы.
I группа крови: люди склонны к приступам агрессии, они могут вернуть себе уравновешенность или спокойствие, если представят что-то эстетически прекрасное или совершенное. Можно также сходить на выставку или в музей, например.
II группа крови: этот тип обуславливает очень тяжелую реакцию на нервные потрясения.
Чтобы вернуться к нормальному состоянию, требуется много времени. Помочь вам могут дыхательные упражнения и несколько стаканов воды.
IV группа крови: потрясения вы переносите прекрасно, обстоятельствам любого плана сложно разбудить в вас негативные эмоции. Напряженность отступает полностью при условии ведения здорового образа жизни.
Напомним,