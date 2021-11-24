Группа крови и реакция на стрессы

24 ноября 2021 20:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Группа крови и реакция на стрессы
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
pixabay.com

Наша группа крови определяет склонность к некоторым заболеваниям, защиту от вирусов, особенности фигуры и даже... Реакцию на стрессы.

Британские ученые изучили психические типы людей, чтобы понять, какая существует связь между группой крови и реакцией на внешние стрессы.

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Результаты исследований оказались очень любопытными! 

I группа крови: люди склонны к приступам агрессии, они могут вернуть себе уравновешенность или спокойствие, если представят что-то эстетически прекрасное или совершенное. Можно также сходить на выставку или в музей, например.

II группа крови: этот тип обуславливает очень тяжелую реакцию на нервные потрясения.

Чтобы вернуться к нормальному состоянию, требуется много времени. Помочь вам могут дыхательные упражнения и несколько стаканов воды. 

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III группа крови: на стрессы вы реагируете стойко, однако не исключены бурные реакции, когда контроль над нервными импульсами ослабевает. Вам желательно заниматься спортом в такие кризисные периоды. 

IV группа крови: потрясения вы переносите прекрасно, обстоятельствам любого плана сложно разбудить в вас негативные эмоции. Напряженность отступает полностью при условии ведения здорового образа жизни. 

Напомним,

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