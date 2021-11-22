Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

22 ноября 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
pixabay.com

Какая группа крови чаще всего встречается у долгожителей?

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Исследователи не оставляют попыток раскрыть все тайны групп крови человека. Одно из исследований американских и британских ученых пролило свет на связь между типом крови и долголетием. Она существует!

У людей со второй группой крови, к сожалению, сниженная  защита перед вирусными заболеваниями, кроме того, они склонны к диабету.

Носители третьей группы чаще других сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов. 

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Если у вас четвертая группа крови, то медики советуют с молодого возраста заниматься сердцем и повышением иммунитета. 

Повезло же с группой крови людям, которые обладают первым ее типом, к слову, наиболее древним и самым распространенным. Ученые установили, что носители первой группы в целом живут дольше, не так часто сталкиваются с  болезнями сердца, и даже менее подвержены заражению коронавирусом, вызвавшим пандемию в 2029 году.

Вероятно, суперсила 1 группы крови связана с отсутствием антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Напомним, 

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