Какая группа крови чаще всего встречается у долгожителей?

Исследователи не оставляют попыток раскрыть все тайны групп крови человека. Одно из исследований американских и британских ученых пролило свет на связь между типом крови и долголетием. Она существует!

У людей со второй группой крови, к сожалению, сниженная защита перед вирусными заболеваниями, кроме того, они склонны к диабету.

Носители третьей группы чаще других сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов.

Если у вас четвертая группа крови, то медики советуют с молодого возраста заниматься сердцем и повышением иммунитета.

Повезло же с группой крови людям, которые обладают первым ее типом, к слову, наиболее древним и самым распространенным. Ученые установили, что носители первой группы в целом живут дольше, не так часто сталкиваются с болезнями сердца, и даже менее подвержены заражению коронавирусом, вызвавшим пандемию в 2029 году.

Вероятно, суперсила 1 группы крови связана с отсутствием антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Напомним,