Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Какая группа крови чаще всего встречается у долгожителей?
У людей со второй группой крови, к сожалению, сниженная защита перед вирусными заболеваниями, кроме того, они склонны к диабету.
Носители третьей группы чаще других сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов.
Повезло же с группой крови людям, которые обладают первым ее типом, к слову, наиболее древним и самым распространенным. Ученые установили, что носители первой группы в целом живут дольше, не так часто сталкиваются с болезнями сердца, и даже менее подвержены заражению коронавирусом, вызвавшим пандемию в 2029 году.
Вероятно, суперсила 1 группы крови связана с отсутствием антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.
Напомним,