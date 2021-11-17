Ученые научились прогнозировать длительность жизни по анализу крови

Группа исследователей из Нидерландов проанализировала анализы крови 44 тысяч человек из 12 европейских баз данных, чтобы спрогнозировать вероятность смерти в течение 5-10 лет.

В результате анализа учены выявили 14 маркеров, которые можно использовать для оценки риска смерти от любых естественных причин. Эти биологические маркеры легли в основу общего индекса смерти.

Высокий индекс — это не приговор, результаты в первую очередь отражают текущее состояние организма здоровья. Повлиять на индекс можно, изменив образ жизни и отказавшись от вредных привычек.

Среди параметров, которые влияли на индекс ученые назвали воспаление, метаболизм липопротеинов и жирных кислот, гликолиз, баланс жидкости.

Надежные прогностические параметры промежуточной и долгосрочной смертности – ценные инструменты в клинических испытаниях и принятии медицинских решений. Несмотря на достижения медицины во многих областях, единого мнения относительно окончательного набора предикторов долгосрочного риска смертности нет, особенно для людей старше 60 лет. Однако именно для этой возрастной группы определение предикторов может помочь в оценке целесообразности лечения.

По мнению ученых, в возрастной группе старше 60 лет анализ крови и проверка по 14 маркерам позволяет спрогнозировать смерть с 83% точностью.

Напомним,