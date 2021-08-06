Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

Сон является залогом нашего здоровья. Когда мы спим, организм производит множество важных гормонов, а ткани регенерируются.

Секрет здорового сна не ограничивается длительностью, правильный сон зависит от многих факторов - о каждом рассказал диетолог Андрей Невский.

Сколько часов необходимо спать

Здоровый сон должен длиться минимум 7,5 часов.

Эксперт предупреждает, что слишком длительный сон на постоянной основе тоже вредит организму. Старайтесь не проводить в постели свыше девяти часов в день.

Наверняка вы слышали, что Наполеон, Черчилль и Тесла спали по 4:00 в сутки, многие преподносят эти факты как пример правильного тайм-менеджмента. Однако, эти случаи являются исключением из правил, 4-х часовой сон не принесет организму надлежащей пользы, лишь истощение.

Когда лучше спать

Лучше всего укладываться спать до 23 часов вечера.

В это время организм активно производит мелатонин, а он и запускает все ночные восстановительные процессы.

Также эксперт рассказал, что днем ​​можно спать не более 30 минут. Это время позволит человеку взбодриться и набраться сил.

Как быстро уснуть

Кофе негативно влияет на сон. Эксперт рекомендует не пить этот напиток за 6:00 до сна. Лучше всего человек засыпает после приема теплой ванны, вечерней тренировки и на сытый желудок (но переедать тоже нельзя).

Напомним,