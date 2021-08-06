Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Сон является залогом нашего здоровья. Когда мы спим, организм производит множество важных гормонов, а ткани регенерируются.
Секрет здорового сна не ограничивается длительностью, правильный сон зависит от многих факторов - о каждом рассказал диетолог Андрей Невский.
Сколько часов необходимо спать
Эксперт предупреждает, что слишком длительный сон на постоянной основе тоже вредит организму. Старайтесь не проводить в постели свыше девяти часов в день.
Наверняка вы слышали, что Наполеон, Черчилль и Тесла спали по 4:00 в сутки, многие преподносят эти факты как пример правильного тайм-менеджмента. Однако, эти случаи являются исключением из правил, 4-х часовой сон не принесет организму надлежащей пользы, лишь истощение.
Когда лучше спать
Лучше всего укладываться спать до 23 часов вечера.
В это время организм активно производит мелатонин, а он и запускает все ночные восстановительные процессы.
Также эксперт рассказал, что днем можно спать не более 30 минут. Это время позволит человеку взбодриться и набраться сил.
Как быстро уснуть
Напомним,