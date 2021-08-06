Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

6 августа 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
Как, когда и сколько нужно спать, чтобы быть здоровым
pixabay.com

Сон является залогом нашего здоровья. Когда мы спим, организм производит множество важных гормонов, а ткани регенерируются.

Секрет здорового сна не ограничивается длительностью, правильный сон зависит от многих факторов - о каждом рассказал диетолог Андрей Невский.

Сколько часов необходимо спать

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Здоровый сон должен длиться минимум 7,5 часов. 

Эксперт предупреждает, что слишком длительный сон на постоянной основе тоже вредит организму. Старайтесь не проводить в постели свыше девяти часов в день. 

Наверняка вы слышали, что Наполеон, Черчилль и Тесла спали по 4:00 в сутки, многие преподносят эти факты как пример правильного тайм-менеджмента. Однако, эти случаи являются исключением из правил, 4-х часовой сон не принесет организму надлежащей пользы, лишь истощение.

Когда лучше спать 

Лучше всего укладываться спать до 23 часов вечера.

В это время организм активно производит мелатонин, а он и запускает все ночные восстановительные процессы. 

Также эксперт рассказал, что днем ​​можно спать не более 30 минут. Это время позволит человеку взбодриться и набраться сил.

Как быстро уснуть

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Кофе негативно влияет на сон. Эксперт рекомендует не пить этот напиток за 6:00 до сна. Лучше всего человек засыпает после приема теплой ванны, вечерней тренировки и на сытый желудок (но переедать тоже нельзя).

Напомним,

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