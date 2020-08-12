Здоровый сон: ТОП-4 очевидных признака, что вы мало спите

Сон – немаловажная составляющая вашей жизни, которая требует особого внимания.

Вы быстро засыпаете

Малое количество сна характеризуется сразу в нескольких его проявлениях. Чтобы узнать наверняка, есть ли у вас нехватка сна, сверьтесь со следующими показателями.

Быстрый отход ко сну также является признаком хронической усталости. Определить это весьма просто. Если вы засыпаете менее, чем за 5 минут, это говорит о вашей сильной усталости и дефиците сна.

Регулярная сонливость

Постоянное желание пить кофе

Сонливость – основной признак, который говорит о том, что вы не высыпаетесь. Эксперты заявляют, что человек, который хорошо отдохнул, не испытывает и малейшего желания отойти ко сну.

Кстати, эта привычка объясняется тем, откуда у вас может взяться бессонница и чувство тревоги. Дело в том, что плохой сон и регулярное питье кофеина только усугубляет состояние вашего организма.

Лишний вес

При проблемах со сном у вас нарушаются внутренние обмены веществ. Как следствие этого, вы можете наблюдать резкий скачок веса в большие цифры. Избежать стремительного набора килограммов поможет исключительно правильное питание.

Напомним,