Здоровый сон: ТОП-4 очевидных признака, что вы мало спите
Сон – немаловажная составляющая вашей жизни, которая требует особого внимания.
Вы быстро засыпаете
Быстрый отход ко сну также является признаком хронической усталости. Определить это весьма просто. Если вы засыпаете менее, чем за 5 минут, это говорит о вашей сильной усталости и дефиците сна.
Регулярная сонливость
Постоянное желание пить кофе
Кстати, эта привычка объясняется тем, откуда у вас может взяться бессонница и чувство тревоги. Дело в том, что плохой сон и регулярное питье кофеина только усугубляет состояние вашего организма.
Лишний вес
При проблемах со сном у вас нарушаются внутренние обмены веществ. Как следствие этого, вы можете наблюдать резкий скачок веса в большие цифры. Избежать стремительного набора килограммов поможет исключительно правильное питание.
Напомним,