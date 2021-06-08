Чем перекусить вечером, чтобы быстрее уснуть
Питание влияет на качество сна, правильные продукты могут помочь вам быстрее и крепче уснуть.
Если вы задумываетесь о вечернем перекусе, медики и диетологи советуют подбирать пищу очень тщательно, ведь ужин может как улучшить, так и ухудшить ваше качество сна, а это повлияет и на ваше самочувствие следующим утром.
Хорошим вариантом для трапезы перед сном станут сыр, персик, киви, орехи, хумус.
Выбираем продукты, которые имеют в своем составе медленные белки, которые будут длительное время усваиваться. Важна и калорийность продукта, нельзя сытно есть перед сном, иначе собьете организму все биоритмы и заставите переваривать пищу, вместо отдыха,— отмечает диетолог Джессика Кренделл.
Обратите внимание на орехи, если вы страдаете от раздражительности и хотите улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Напомним,