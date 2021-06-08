Чем перекусить вечером, чтобы быстрее уснуть

8 июня 2021 12:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чем перекусить вечером, чтобы быстрее уснуть
ем перекусить вечером, чтобы быстрее уснуть
pixabay.com

Питание влияет на качество сна, правильные продукты могут помочь вам быстрее и крепче уснуть.

Если вы задумываетесь о вечернем перекусе, медики и диетологи советуют подбирать пищу очень тщательно, ведь ужин может как улучшить, так и ухудшить ваше качество сна, а это повлияет и на ваше самочувствие следующим утром. 

Хорошим вариантом для трапезы перед сном станут сыр, персик, киви, орехи, хумус. 

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Выбираем продукты, которые имеют в своем составе медленные белки, которые будут длительное время усваиваться. Важна и калорийность продукта, нельзя сытно есть перед сном, иначе собьете организму все биоритмы и заставите переваривать пищу, вместо отдыха,
 — отмечает диетолог Джессика Кренделл. 

Обратите внимание на орехи, если вы страдаете от раздражительности и хотите улучшить работу сердечно-сосудистой системы. 

Напомним, 

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