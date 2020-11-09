Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
Полезный перекус на работе насытит вас энергией и поможет держать себя в форме!
Ингредиенты:
- Морковь 1 шт.,
- Яблоки 100 г.,
- Сыр 50 г.
Способ приготовления:
1. Тщательно моем яблоки, удаляем семена и натираем на крупной терке.
3. Смешиваем ингредиенты в небольшом салатнике, посыпаем кусочками сыра.
Приятного аппетита!
Совет!
В оригинальном рецепте рекомендуется использовать сыр Фета, но вы можете заменить его на любой другой твердый сыр (и в том, и в другом случае салат порадует вас оттенками вкуса). С этим ингредиентом можно экспериментировать!
Напомним,