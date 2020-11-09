Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)

9 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
Перекус на работу: зимний салат из моркови и яблук (рецепт)
pixabay.com

Полезный перекус на работе насытит вас энергией и поможет держать себя в форме!

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Иногда совсем нет времени что-то готовить, но на работе необходима энергия! Если вы стараетесь придерживаться здорового образа жизни, то вариант с фаст-фудом не подойдет. К счастью, есть рецепт салата, который можно приготовить за несколько минут.

Ингредиенты:

  • Морковь 1 шт., 
  • Яблоки 100 г.,
  • Сыр 50 г.

Способ приготовления:

1. Тщательно моем яблоки, удаляем семена и натираем на крупной терке.

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2. Морковь тоже моем, очищаем от кожуры и пропускаем через мелкую терку.

3. Смешиваем ингредиенты в небольшом салатнике, посыпаем кусочками сыра.

Приятного аппетита!

Совет!

В оригинальном рецепте рекомендуется использовать сыр Фета, но вы можете заменить его на любой другой твердый сыр (и в том, и в другом случае салат порадует вас оттенками вкуса). С этим ингредиентом можно экспериментировать!

Напомним,

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