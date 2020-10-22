Рецепты на Хэллоуин для детей: тематические имбирные пряники

В меру сладкие, ароматные, с уникальными нотками корицы и имбиря... Пряники на Хэллоуин не оставят равнодушными детей!

Имбирные пряники можно с легкостью приготовить в домашних условиях!

Ингредиенты:

Мед 250 г.,

Сливочное масло 250 г.,

Сахар 400 г.,

Мука 850 г.,

Яйцо 4 шт.,

Сода 1 ч. ложка,

Корица и имбирь – по 1-2 ч. ложки.

Мускатный орех, гвоздика, черный перец – по 1 ч. ложке.

Совет!

Специалисты рекомендуют оставлять тесто в холодильнике перед использованием на 6-8, а то и 12 часов.

Способ приготовления:

Классические имбирные пряники на Хэллоуин-2020 рецепт

1. Мед и специи отправляем в сотейник и доводим до кипения, помешивая.

2. Растапливаем в горячей смеси сливочное масло.

3. Яйца в отдельной емкости взбиваем с сахаром.

4. Вводим мед с маслом в яичную смесь, помешивая смесь. Затем добавляем муку и соду, аккуратно вымешиваем тесто.

5. Тесто получается жидковатым – так и должно быть. Оставляем его в холодильнике в пакете.

6. Раскатываем доведенное до кондиции тесто на поверхности с мукой, вырезаем фигурки при помощи формочек.

7. Вырезанные фигурки складываем на противень с пергаментом, выпекаем при 170 градусах 15 минут.

Готовые прянички должны легко отходить от пергамента и быть румяными по краям. Приятного аппетита!

Напомним,