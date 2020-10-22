Рецепты на Хэллоуин для детей: тематические имбирные пряники
В меру сладкие, ароматные, с уникальными нотками корицы и имбиря... Пряники на Хэллоуин не оставят равнодушными детей!
Имбирные пряники можно с легкостью приготовить в домашних условиях!
Ингредиенты:
- Мед 250 г.,
- Сливочное масло 250 г.,
- Сахар 400 г.,
- Мука 850 г.,
- Яйцо 4 шт.,
- Сода 1 ч. ложка,
- Корица и имбирь – по 1-2 ч. ложки.
- Мускатный орех, гвоздика, черный перец – по 1 ч. ложке.
Совет!
Специалисты рекомендуют оставлять тесто в холодильнике перед использованием на 6-8, а то и 12 часов.
Способ приготовления:
1. Мед и специи отправляем в сотейник и доводим до кипения, помешивая.
2. Растапливаем в горячей смеси сливочное масло.
3. Яйца в отдельной емкости взбиваем с сахаром.
5. Тесто получается жидковатым – так и должно быть. Оставляем его в холодильнике в пакете.
6. Раскатываем доведенное до кондиции тесто на поверхности с мукой, вырезаем фигурки при помощи формочек.
7. Вырезанные фигурки складываем на противень с пергаментом, выпекаем при 170 градусах 15 минут.
Готовые прянички должны легко отходить от пергамента и быть румяными по краям. Приятного аппетита!
Напомним,