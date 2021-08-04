Яблочное пюре с имбирем (рецепт)

4 августа 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Яблочное пюре с имбирем (рецепт)
Яблочное пюре с имбирем (рецепт)
Shutterstock

Яблочное пюре с имбирем – это вкусно и просто! Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг яблок
  • 1,3 кг сахара
  • 40 г корня имбиря
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

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Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать ломтиками. Выложить в кастрюлю вместе с лимонным соком, цедрой и натертым на мелкой терке имбирем. Влить 300 мл кипящей воды, поставить на огонь и варить, пока яблоки не станут мягкими. Немного остудить и измельчить блендером в пюре. Закипятить еще раз, добить сахар и корицу. Варить 20–40 минут (в зависимости от консистенции, которую хотели бы получить). Учтите, что в горячем виде пюре и джемы значительно более жидкие, чем после остывания! Готовое пюре разлить по стерилизованным банкам и закатать. 

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