Яблочное пюре с имбирем (рецепт)

Яблочное пюре с имбирем – это вкусно и просто! Рецепт приготовления читайте на tv.ua.

Ингредиенты:

1,5 кг яблок

1,3 кг сахара

40 г корня имбиря

1 лимон

1 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, удалить сердцевину и нарезать ломтиками. Выложить в кастрюлю вместе с лимонным соком, цедрой и натертым на мелкой терке имбирем. Влить 300 мл кипящей воды, поставить на огонь и варить, пока яблоки не станут мягкими. Немного остудить и измельчить блендером в пюре. Закипятить еще раз, добить сахар и корицу. Варить 20–40 минут (в зависимости от консистенции, которую хотели бы получить). Учтите, что в горячем виде пюре и джемы значительно более жидкие, чем после остывания! Готовое пюре разлить по стерилизованным банкам и закатать.