Баклажаны с беконом под сырной прослойкой по рецепту Ирины Хоменко
Эксклюзив 14 октября 2020 00:25
Ирина Хоменко
пресс-служба канала НЛО TV
Осень в самом разгаре, а значит – пора готовить сезонные блюда! Ирина Хоменко рассказывает простой рецепт, как приготовить дома баклажаны с беконом под сырной прослойкой.
Ирину Хоменко поделиться одним из любимых рецептов осенних блюд.
Я очень люблю готовить блюда из сезонных овощей. Но сейчас еще делаю поправку на то, что я кормящая мама. Поэтому мой сегодняшний рецепт идеально подойдет всем, кто хочет питаться правильно и следит за своим рационом. Это баклажаны с беконом под сырной прослойкой.
Баклажаны с беконом под сырной прослойкой по рецепту Ирины Хоменко
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Оливковое масло
- Сыр моцарелла
- Сыр пармезан
- Бекон
- Соль и перец
Способ приготовления:
- Баклажаны режем вдоль слайсами, но максимально не разрезаем (важно, чтобы они остались целостными). После этого вымачиваем нарезанные баклажаны в соли минут 30 – так убираем горечь.
- После, обмазываем баклажаны соусом песто либо томатным соусом (кто что больше любит). Также перчим, солим их и хорошо смазываем оливковым маслом.
- Внутрь баклажанов кладем бекон, а сверху – немного пармезана с моцареллой. Так делаем с каждым овощем.
- Каждый баклажан заматываем в фольгу и кладем в духовку на температуру 200 градусов. Выпекаем 30-40 минут. Вот и все – сытный и полезный вариант ужина готов! Приятного аппетита!
Напомним,