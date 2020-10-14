Баклажаны с беконом под сырной прослойкой по рецепту Ирины Хоменко

Эксклюзив 14 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Баклажаны с беконом под сырной прослойкой по рецепту Ирины Хоменко
Ирина Хоменко
пресс-служба канала НЛО TV

Осень в самом разгаре, а значит – пора готовить сезонные блюда! Ирина Хоменко рассказывает простой рецепт, как приготовить дома баклажаны с беконом под сырной прослойкой.

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Мы попросили актрису шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирину Хоменко поделиться одним из любимых рецептов осенних блюд.

Я очень люблю готовить блюда из сезонных овощей. Но сейчас еще делаю поправку на то, что я кормящая мама. Поэтому мой сегодняшний рецепт идеально подойдет всем, кто хочет питаться правильно и следит за своим рационом. Это баклажаны с беконом под сырной прослойкой.

Баклажаны с беконом под сырной прослойкой по рецепту Ирины Хоменко

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Оливковое масло
  • Сыр моцарелла
  • Сыр пармезан
  • Бекон
  • Соль и перец

Способ приготовления:

  1. Баклажаны режем вдоль слайсами, но максимально не разрезаем (важно, чтобы они остались целостными). После этого вымачиваем нарезанные баклажаны в соли минут 30 – так убираем горечь.
  2. После, обмазываем баклажаны соусом песто либо томатным соусом (кто что больше любит). Также перчим, солим их и хорошо смазываем оливковым маслом.
  3. Внутрь баклажанов кладем бекон, а сверху – немного пармезана с моцареллой. Так делаем с каждым овощем.
  4. Каждый баклажан заматываем в фольгу и кладем в духовку на температуру 200 градусов. Выпекаем 30-40 минут. Вот и все – сытный и полезный вариант ужина готов! Приятного аппетита!

Напомним, 

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