Яблочная шарлотка для ленивых рецепт

12 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Яблочная шарлотка для ленивых рецепт
Яблочная шарлотка для ленивых рецепт
pixabay.com

Шарлотка с яблоками по-быстрому – рецепт, который покорит своей простотой и доступностью. Можно и нужно готовить дома!

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Шарлотка остается классическим вариантом десерта, особенно актуальна она сейчас, когда доступны яблоки разных сортов. Если вы хотите побаловать себя вкусным, но беспокоитесь о фигуре, попробуйте шарлотку!

Ингредиенты:

  • Яблоки 5-6 шт.,
  • Яйца 5 шт.,
  • Мука 0,5 стакана,
  • Сахар 1 стакан,
  • Сода на кончике ножа,
  • Корица по вкусу,
  • Изюм 100 г,
  • Сливочное масло 10 г.

Способ приготовления

Яблочная шарлотка для ленивых рецепт / pixabay.com

1. Смешиваем яйца с сахаром, сбиваем до пены.

2. Медленно вводим муку, продолжая помешивать. Добавляем соду.

3. Перемешиваем и даем тесту постоять 10 минут.

4. Моем яблоки, очищаем от семян и кожуры.

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5. Смазываем форму для выпекания маслом, можно использовать бумагу.

6. Выкладываем первым слоем яблоки, затем взбиваем тесто еще раз, добавляем изюм и интенсивно перемешиваем его.

7. Заливаем яблоки тестом, выравниваем шарлотку.

8. Выпекаем шарлотку 25-30 минут при температуре 190-200 градусов. Приятного аппетита!

Совет

Готовая шарлотка вкуснее всего с корицей. Можно подавать блюдо с мятой, орешками и даже кусочками мороженого.

Напомним,

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