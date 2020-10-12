Яблочная шарлотка для ленивых рецепт
Шарлотка с яблоками по-быстрому – рецепт, который покорит своей простотой и доступностью. Можно и нужно готовить дома!
Ингредиенты:
- Яблоки 5-6 шт.,
- Яйца 5 шт.,
- Мука 0,5 стакана,
- Сахар 1 стакан,
- Сода на кончике ножа,
- Корица по вкусу,
- Изюм 100 г,
- Сливочное масло 10 г.
Способ приготовления
1. Смешиваем яйца с сахаром, сбиваем до пены.
2. Медленно вводим муку, продолжая помешивать. Добавляем соду.
3. Перемешиваем и даем тесту постоять 10 минут.
4. Моем яблоки, очищаем от семян и кожуры.
6. Выкладываем первым слоем яблоки, затем взбиваем тесто еще раз, добавляем изюм и интенсивно перемешиваем его.
7. Заливаем яблоки тестом, выравниваем шарлотку.
8. Выпекаем шарлотку 25-30 минут при температуре 190-200 градусов. Приятного аппетита!
Совет
Готовая шарлотка вкуснее всего с корицей. Можно подавать блюдо с мятой, орешками и даже кусочками мороженого.
Напомним,