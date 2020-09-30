Яблоки квашеные по старинному рецепту от Ярославы Руденко

Такой способ засолки прост в исполнении, занимает немного времени, а храниться квашеные яблочки могут около года!

В четверг, 1 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы» про яблоки. За кулисами ток-шоу заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко поделилась с нами старинным рецептом заготовки этих вкусных и полезных фруктов.

Мое большое семейство любит яблоки в любом варианте: свежие, соленые, печеные. Помню, как в детстве, прабабушка готовила яблочки в печи. Их пьянящий аромат было слышно аж на улице. Так что запах печеных яблок для меня - это запах босоногого детства, лучший в мире!

Ярослава Руденко / пресс-служба

На Полтавщине у нас растет огромный сад, поэтому осенью я занимаюсь заготовкой фруктов. В моем арсенале есть дубовые бочки для засолки яблоки. Именно дубовая бочка придает им особый привкус. Кроме того, лишь природные материалы сохраняют полезные свойства продуктов, поэтому пластмассовыми емкостями никогда не пользуюсь. Хочу поделиться моим семейным рецептом квашеных яблок на соломе. Для квашения лучше всего подойдут зимние и некоторые сорта осенних яблок с плотной мякотью.

Ингредиенты:

10 кг яблок

5-7 л воды

400 г меда

100 г соли

ржаная солома

листья вишни

палочки корицы

Способ приготовления:

1. Тщательно помойте яблоки и листья вишни.

2. Измельчите свежую ржаную солому, промойте ее и ошпарьте кипятком.

3. Дубовую бочку помойте с содой, хорошенько ополосните, затем ошпарьте кипятком.

4. На дно подготовленной бочки уложите солому, а сверху яблоки (плодоножками вверх) и другие ингредиенты, заполняя ее доверху.

5. Поверх яблок установите гнет и залейте их заранее подготовленным остывшим рассолом из воды, соли и меда.

Уже через месяц вкуснейшие яблочки собственного приготовления готовы к подаче на стол. Хранятся квашеные яблоки в прохладном помещении при температуре от +15 до -6 градусов.

Напомним,