Свинина в томатном соусе: рецепт вкусного ужина от участника Топ-модели по-украински
Сохраняйте рецепт свинины в томатном соусе – блюдо настолько вкусное и простое, что вам захочется его приготовить еще не один раз.
Вечера становятся все холоднее, и это идеальный период, чтобы насладиться нежной свининой, тушенной в томатном соусе с карри, – говорит Святослав. – С радостью делюсь рецептом, который придется по душе всем, кто любит баловать себя домашней едой.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек или вырезка) – 400 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста – по вкусу;
- чеснок – 4 зубчика;
- сливочное масло – 50 г;
- карри, перец, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте мясо и обжарьте его на большом огне.
2. Нарежьте кольцами лук и перец и около 10 минут жарьте их на сковороде, добавив томатную пасту.
3. К смеси добавьте уже поджаренное мясо. Скрутите огонь на минимум, налейте в сковороду 100 г воды и накройте крышкой на 1 час. Помешивайте каждые 10 минут.
4. За 10 минут до готовности посолите (раньше нельзя, тогда мясо будет жестким). Добавьте специи – карри и перец. Подержите блюдо в сковороде еще 10 минут.
5. Ваша свинина готова! В качестве гарнира идеально подойдут макароны или рис. Приятного аппетита!
Напомним,