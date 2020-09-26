Свинина в томатном соусе: рецепт вкусного ужина от участника Топ-модели по-украински

26 сентября 2020 17:30 Юлия Крутиева
Свинина в томатном соусе: рецепт вкусного ужина от участника Топ-модели по-украински
Свинина в томатном соусе: рецепт вкусного ужина от участника Топ-модели по-украински
пресс-служба Нового канала

Сохраняйте рецепт свинины в томатном соусе – блюдо настолько вкусное и простое, что вам захочется его приготовить еще не один раз.

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Существуют тысячи способов приготовить ужин из свинины. Но один из них особенно вкусный – это рецепт свинины в томатном соусе с карри от участника «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Святослава Бойко.

Вечера становятся все холоднее, и это идеальный период, чтобы насладиться нежной свининой, тушенной в томатном соусе с карри, – говорит Святослав. – С радостью делюсь рецептом, который придется по душе всем, кто любит баловать себя домашней едой.

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек или вырезка) – 400 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • томатная паста – по вкусу;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • сливочное масло – 50 г;
  • карри, перец, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1.    Мелко нарежьте мясо и обжарьте его на большом огне.
2.    Нарежьте кольцами лук и перец и около 10 минут жарьте их на сковороде, добавив томатную пасту.
3.    К смеси добавьте уже поджаренное мясо. Скрутите огонь на минимум, налейте в сковороду 100 г воды и накройте крышкой на 1 час. Помешивайте каждые 10 минут.
4.    За 10 минут до готовности посолите (раньше нельзя, тогда мясо будет жестким). Добавьте специи – карри и перец. Подержите блюдо в сковороде еще 10 минут.
5.    Ваша свинина готова! В качестве гарнира идеально подойдут макароны или рис. Приятного аппетита!

Свинина в томатном соусе: рецепт вкусного ужина от участника Топ-модели по-украински / пресс-служба

Напомним,

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