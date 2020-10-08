Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински
8 октября 2020 14:15
Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински
pixabay.com
Ищите рецепт вкусной пасты Карбонара? Ловите. Простой рецепт приготовления дома пасты Карбонара.
блюд в мире. Чтобы попробовать вкусную пасту карбонара, совсем необязательно ехать в Италию. Можно приготовить ее дома по проверенному рецепту от Святослава Бойко – участника проекта «Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал.
Приготовление пасты карбонара не требует никаких скиллов, – говорит Святослав. – Главное – выбирайте качественные продукты и следуйте рецепту, тогда итальянское настроение вам гарантировано.
Ингредиенты:
- макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г;
- ветчина – 100-150 г;
- сливки 35% жирности – 100 г;
- яичные желтки – 4 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- твердый сыр (например, итальянский пармезан) – 100 г;
- базилик – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовьте соус: смешайте желтки со сливками, добавьте к ним мелко потертый сыр, соль и перец.
- Пожарьте ветчину, добавьте к ней мелко нарезанный чеснок.
- Сварите макароны, строго придерживаясь инструкции на упаковке. Главное — не переварить.
- Откиньте готовые макароны на дуршлаг, после чего смешайте их с поджаренной ветчиной.
- Полейте макароны сливочным соусом. Благодаря высокой температуре макаронов желтки быстро дойдут до готовности.
- Через несколько минут можете подавать пасту карбонара, добавив базилик и присыпав блюдо тертым пармезаном. Buon appetito!
Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински / Pinterest
Напомним,