Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински

8 октября 2020 14:15 Юлия Крутиева
Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински
Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински
pixabay.com

Ищите рецепт вкусной пасты Карбонара? Ловите. Простой рецепт приготовления дома пасты Карбонара.

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Паста – одно из самых популярных блюд в мире. Чтобы попробовать вкусную пасту карбонара, совсем необязательно ехать в Италию. Можно приготовить ее дома по проверенному рецепту от Святослава Бойко – участника проекта «Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал.

Приготовление пасты карбонара не требует никаких скиллов, – говорит Святослав. – Главное – выбирайте качественные продукты и следуйте рецепту, тогда итальянское настроение вам гарантировано.

Ингредиенты:

  • макароны из твердых сортов пшеницы – 200 г;
  • ветчина – 100-150 г;
  • сливки 35% жирности – 100 г;
  • яичные желтки – 4 шт.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • твердый сыр (например, итальянский пармезан) – 100 г;
  • базилик – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте соус: смешайте желтки со сливками, добавьте к ним мелко потертый сыр, соль и перец.
  2. Пожарьте ветчину, добавьте к ней мелко нарезанный чеснок.
  3. Сварите макароны, строго придерживаясь инструкции на упаковке. Главное — не переварить.
  4. Откиньте готовые макароны на дуршлаг, после чего смешайте их с поджаренной ветчиной.
  5. Полейте макароны сливочным соусом. Благодаря высокой температуре макаронов желтки быстро дойдут до готовности.
  6. Через несколько минут можете подавать пасту карбонара, добавив базилик и присыпав блюдо тертым пармезаном. Buon appetito!

Паста карбонара: простой рецепт итальянского блюда от участника Топ-модели по-украински / Pinterest

Напомним, 

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