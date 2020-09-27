Готовим вместе: Блюда из картофеля (эфир от 27.09.2020)

27 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из картофеля (эфир от 27.09.2020)
Готовим вместе: Блюда из картофеля (эфир от 27.09.2020)
пресс-служба канала Интер

27 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из картофеля. Картофель пользуется большой популярностью и занимает почетное место на столе во многих украинских домах. А все потому, что он прекрасно сочетается со многими продуктами. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский наглядно продемонстрируют это в новом выпуске «Готовим вместе»! В меню этой программы: картофельный салат с редисом, сельдереем и со сливочно-хреновым соусом; картофельный крем-суп с пореем и беконом; картофельные котлетки с копчеными колбасками под сметанным соусом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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