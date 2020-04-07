Имбирные пряники с медом и молоком (рецепт)
Вариант полезного десерта для всей семьи!
- Мука 320 г.,
- Масло 120 г.,
- Сахар 150 г.,
- Молоко 60 мл.,
- Мед 80 г.,
- Сода 5 г.,
- Гвоздика 3 г.,
- Корица 15 г.,
- Имбирь 10 г.
Способ приготовления:
1. Растапливаем сливочное масло на медленном огне, добавляем сахар, молоко, помешиваем до полного растворения сахара.
2. Даем смеси остыть 10 минут, затем добавляем мед и перемешиваем.
4. Ставим в холодильник на 1,5 часа. Раскатываем до толщины 3-5 мм. Вырезаем из теста при помощи металлическим форм или стакана фигурки.
5. Выпекаем при температуре 200 градусов 5-10 минут, пока тесто не приобретет золотисто-коричневый цвет. Приятного аппетита!
Напомним,