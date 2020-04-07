Имбирные пряники с медом и молоком (рецепт)

7 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Имбирные пряники с медом и молоком (рецепт)
Имбирные пряники с медом и молоком (рецепт)
pixabay.com

Вариант полезного десерта для всей семьи!

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Ингредиенты:

  • Мука 320 г.,
  • Масло 120 г.,
  • Сахар 150 г., 
  • Молоко 60 мл.,
  • Мед 80 г.,
  • Сода 5 г.,
  • Гвоздика 3 г.,
  • Корица 15 г.,
  • Имбирь 10 г.

Способ приготовления:

1. Растапливаем сливочное масло на медленном огне, добавляем сахар, молоко, помешиваем до полного растворения сахара. 

2. Даем смеси остыть 10 минут, затем добавляем мед и перемешиваем.

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3. Добавляем в миску муку и замешиваем тесто ложкой (получится достаточно жидким, но после охлаждения можно будет раскатать).

4. Ставим в холодильник на 1,5 часа. Раскатываем до толщины 3-5 мм. Вырезаем из теста при помощи металлическим форм или стакана фигурки.

5. Выпекаем при температуре 200 градусов 5-10 минут, пока тесто не приобретет золотисто-коричневый цвет. Приятного аппетита!

Напомним,

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