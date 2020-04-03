Простые в приготовлении кексы на кефире (рецепт)

3 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Простые в приготовлении кексы на кефире (рецепт)
Простые в приготовлении кексы на кефире (рецепт)

Отличный вариант для завтрака или вечернего чаепития.

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Ингредиенты:

  • Кефир 150 г.,
  • Мука 150 г., 
  • Сахар 150−170 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Сливочное масло 200 г.,
  • Сода 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с с сахаром, добавляем в смесь размягченное сливочное масло и кефир комнатной температуры.

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2. Тщательно перемешиваем с содой.

3. Просеянную муку небольшими порциями добавляем в смесь, помешивая. 

4. Готовим силиконовые формы для кексов (смазываем сливочным маслом, можно еще посыпать мукой). 

5. Каждую формочку заполняем тестом на 2/3, ставим в духовку и выпекаем 25 минут при 180 градусов. Приятного аппетита!

Напомним,

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