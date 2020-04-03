Простые в приготовлении кексы на кефире (рецепт)
Отличный вариант для завтрака или вечернего чаепития.
- Кефир 150 г.,
- Мука 150 г.,
- Сахар 150−170 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Сливочное масло 200 г.,
- Сода 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с с сахаром, добавляем в смесь размягченное сливочное масло и кефир комнатной температуры.
3. Просеянную муку небольшими порциями добавляем в смесь, помешивая.
4. Готовим силиконовые формы для кексов (смазываем сливочным маслом, можно еще посыпать мукой).
5. Каждую формочку заполняем тестом на 2/3, ставим в духовку и выпекаем 25 минут при 180 градусов. Приятного аппетита!
Напомним,