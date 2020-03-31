Такого вы еще не пробовали! Шикарные кексы с мясом и овощами (рецепт)

31 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Такого вы еще не пробовали! Шикарные кексы с мясом и овощами (рецепт)
Оригинальные мясные кексы к любому гарниру (рецепт)

Полезное и вкусное лакомство, которое поможет разнообразить рацион на карантине.

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Ингредиенты: 

  • Фарш 400 г.,
  • Луковица 1 шт.,
  • Помидор 1 шт.,
  • Яйцо 1 шт.,
  • Кетчуп 50 г.,
  • Соль и перец по вкусу,
  • Растительное масло.

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук кубиками, обжариваем его на сковороде.

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2. Добавляем к луку фарш, затем нарезанные помидоры.

3. В отдельной емкости перемешиваем яйцо с солью и перцем, вливаем в сковороду.

4. Смазываем формы для кексов растительным маслом и выкладываем в них фарш.

5. Смазываем кексы кетчупом и запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Приятного аппетита!

Напомним,

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