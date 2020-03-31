Такого вы еще не пробовали! Шикарные кексы с мясом и овощами (рецепт)
Полезное и вкусное лакомство, которое поможет разнообразить рацион на карантине.
- Фарш 400 г.,
- Луковица 1 шт.,
- Помидор 1 шт.,
- Яйцо 1 шт.,
- Кетчуп 50 г.,
- Соль и перец по вкусу,
- Растительное масло.
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук кубиками, обжариваем его на сковороде.
3. В отдельной емкости перемешиваем яйцо с солью и перцем, вливаем в сковороду.
4. Смазываем формы для кексов растительным маслом и выкладываем в них фарш.
5. Смазываем кексы кетчупом и запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.
Приятного аппетита!
Напомним,