Тонкие блины для фарширования на Масленицу (рецепт)
На Масленицу принято выпекать блины с разнообразными наполнителями!
- Мука 500 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Молоко 300 мл.,
- Растительное масло,
- Сахар 1 ч. ложка,
- Сода 0,5 ч. ложки,
- Соль 1 ч. ложка.
Способ приготовления:
1. Просеиваем муку в миску с содой и солью, добавляем сахар и перемешиваем смесь.
3. Добавляем в тесто еще 200 мл питьевой воды, доведенной до кипения.
4. Отдельно взбиваем яйца с растительным маслом, перемешиваем с тестом.
5. На смазанной маслом сковороде выпекаем блины на среднем огне, переворачивать их не нужно. Приятного аппетита!
Напомним,