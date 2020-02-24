Тонкие блины для фарширования на Масленицу (рецепт)

24 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Тонкие блины для фарширования на Масленицу (рецепт)
Тонкие блины для фарширования на Масленицу (рецепт)
pixabay.com

На Масленицу принято выпекать блины с разнообразными наполнителями!

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Ингредиенты:

  • Мука 500 г., 
  • Яйцо 2 шт.,
  • Молоко 300 мл.,
  • Растительное масло,
  • Сахар 1 ч. ложка,
  • Сода 0,5 ч. ложки,
  • Соль 1 ч. ложка.

Способ приготовления:

1. Просеиваем муку в миску с содой и солью, добавляем сахар и перемешиваем смесь. 

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2. Добавляем к муке 500 мл питьевой воды и молоко комнатной температуры, замешиваем тесто без комочков несколько минут.

3. Добавляем в тесто еще 200 мл питьевой воды, доведенной до кипения.

4. Отдельно взбиваем яйца с растительным маслом, перемешиваем с тестом.

5. На смазанной маслом сковороде выпекаем блины на среднем огне, переворачивать их не нужно. Приятного аппетита!

Напомним,

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