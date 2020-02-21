Быстрый и вкусный рулет из лаваша (рецепт)
Предлагаем ознакомиться с рецептом быстрой закуски, которая займет особенное место на вашем столе!
- Лаваш 3 шт.
- Фарш 400 г.,
- Лук 1 шт.,
- Морковь 1 шт,
- Салат по вкусу,
- Сыр твердый 100 г.,
- Чеснок 1 зуб.,
- Майонез.
Способ приготовления:
1. Шинкуем лук, измельчаем морковь (можно использовать крупную терку).
2. Фарш обжариваем на сковороде, добавляем к нему овощи.
4. Смазываем лаваш майонезом, выкладываем слои начинки в такой последовательности: овощи, майонез, лаваш, овощи с мясом, майонез, салат, лаваш и сыр.
5. Сворачиваем рулет и кладем его в пищевой пленке в холодильник на 60 минут. Приятного аппетита!
Напомним,