Быстрый и вкусный рулет из лаваша (рецепт)

21 февраля 2020 19:00 Алла Лысак
Быстрый и вкусный рулет из лаваша (рецепт)
Быстрый и вкусный рулет из лаваша (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем ознакомиться с рецептом быстрой закуски, которая займет особенное место на вашем столе!

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Ингредиенты:

  • Лаваш 3 шт. 
  • Фарш 400 г.,
  • Лук 1 шт.,
  • Морковь 1 шт,
  • Салат по вкусу,
  • Сыр твердый 100 г.,
  • Чеснок 1 зуб.,
  • Майонез.

Способ приготовления:

1. Шинкуем лук, измельчаем морковь (можно использовать крупную терку). 

2. Фарш обжариваем на сковороде, добавляем к нему овощи.

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3. Сыр натираем на терке. Отдельно делаем соус из чеснока и майонеза.

4. Смазываем лаваш майонезом, выкладываем слои начинки в такой последовательности: овощи, майонез, лаваш, овощи с мясом, майонез, салат,  лаваш и сыр.

5. Сворачиваем рулет и кладем его в пищевой пленке в холодильник на 60 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

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