Теплый салат с сыром и шампиньонами (рецепт)

19 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Теплый салат с сыром и шампиньонами (рецепт)
Теплый салат с сыром и шампиньонами (рецепт)
pixabay.com

Салат никого не оставит равнодушным!

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Ингредиенты:

  • Цветные макароны 200 г.,
  • Шампиньоны 420 г.,
  • Сыр твердый по вкусу, 
  • Соль,
  • Черный молотый перец,
  • Оливковое масло,
  • Чеснок 1 зуб.
  • Сок лимона 1 ст. ложка,
  • Масло оливковое 2 ст. ложки,
  • Тимьян,
  • Мед жидкий 1 ст. ложка.

Способ приготовления:

1. Отвариваем макароны до готовности.

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2. На разогретую сковородку с оливковым маслом кладем нарезанный чеснок и грибы.

Солим и перчим.

3. Оливковое масло для заправки смешиваем с лимонным соком, медом, добавляем соль и перец, перемешиваем. 

4. Готовые макароны соединяем с сыром, другими ингредиентами. Можно подавать к столу с веточкой тимьяна. Приятного аппетита!

Напомним,

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