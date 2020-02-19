Теплый салат с сыром и шампиньонами (рецепт)
Салат никого не оставит равнодушным!
- Цветные макароны 200 г.,
- Шампиньоны 420 г.,
- Сыр твердый по вкусу,
- Соль,
- Черный молотый перец,
- Оливковое масло,
- Чеснок 1 зуб.
- Сок лимона 1 ст. ложка,
- Масло оливковое 2 ст. ложки,
- Тимьян,
- Мед жидкий 1 ст. ложка.
Способ приготовления:
1. Отвариваем макароны до готовности.
Солим и перчим.
3. Оливковое масло для заправки смешиваем с лимонным соком, медом, добавляем соль и перец, перемешиваем.
4. Готовые макароны соединяем с сыром, другими ингредиентами. Можно подавать к столу с веточкой тимьяна. Приятного аппетита!
Напомним,