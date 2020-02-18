Всемирный день пельменей: готовим лакомство (рецепт)
Сегодня весь мир празднует День пельменей, нет лучшего времени, чтобы приготовить лакомство!
- Мука 600 г.,
- Мясо 500 г.,
- Лук 1-2 шт.,
- Перец черный,
- Лавровый лист,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Замешиваем тесто и оставляем его на 30 минут.
2. Лук нарезаем, мясо пропускаем через мясорубку, перчим и солим.
4. Раскатываем тесто равномерно, вырезаем кружочки стаканом и кладем в каждый столовую ложку фарша.
5. Лепим пельмени, соединяя кончики.
6. Варим пельмени в подсоленной воде с лавровым перцем. Приятного аппетита!
Напомним,