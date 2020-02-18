Всемирный день пельменей: готовим лакомство (рецепт)

18 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Всемирный день пельменей: готовим лакомство (рецепт)
Всемирный день пельменей: готовим любимое лакомство (рецепт)
pixabay.com

Сегодня весь мир празднует День пельменей, нет лучшего времени, чтобы приготовить лакомство!

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Ингредиенты:

  • Мука 600 г.,
  • Мясо 500 г.,
  • Лук 1-2 шт.,
  • Перец черный,
  • Лавровый лист, 
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Замешиваем тесто и оставляем его на 30 минут.

2. Лук нарезаем, мясо пропускаем через мясорубку, перчим и солим. 

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3. Добавляем к фаршу лук и 0,5 стакана воды, чтобы пельмени были сочными. 

4. Раскатываем тесто равномерно, вырезаем кружочки стаканом и кладем в каждый столовую ложку фарша.

5. Лепим пельмени, соединяя кончики. 

6. Варим пельмени в подсоленной воде с лавровым перцем. Приятного аппетита!

Напомним,

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