Теплый салат с говядиной и болгарским перцем (рецепт)
Всего за 10 минут в домашних условиях можно приготовить ароматный теплый салат, который никого не оставит равнодушным!
Ингредиенты:
- Говядина 400 г.,
- Болгарский перец 2 шт.,
- Чеснок 4 зуб.,
- Растительное масло,
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Берем кусок вареной говядины и нарезаем мясо на квадратики.
2. Промываем и очищаем от семян болгарский перец.
4. Очищаем чеснок и измельчаем его способом, который является для вас предпочтительным (на терке, через пресс или с помощью ножа).
5. Смешиваем чеснок с остальными ингредиентами, солим и перчим салат. Заправляем растительным маслом.
Приятного аппетита!
Напомним,