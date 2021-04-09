Теплый салат с говядиной и болгарским перцем (рецепт)

9 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Теплый салат с говядиной и болгарским перцем (рецепт)
Теплый салат с говядиной и болгарским перцем (рецепт)
pixabay.com

Всего за 10 минут в домашних условиях можно приготовить ароматный теплый салат, который никого не оставит равнодушным!

Читайте такжеРецепт сырного суфле с курицей: пальчики оближешь
Блюдо обязательно понравится вашим близким и станет изюминкой на праздничном столе!

Ингредиенты:

  • Говядина 400 г.,
  • Болгарский перец 2 шт.,
  • Чеснок 4 зуб.,
  • Растительное масло,
  • Соль и перец по вкусу. 

Способ приготовления: 

1. Берем кусок вареной говядины и нарезаем мясо на квадратики.

2. Промываем и очищаем от семян болгарский перец. 

Читайте такжеКартофельные колбаски с беконом и грибами: рецепт блюда в духовке или на гриле
3. Нарезаем перец соломкой. Перемешиваем салат в глубокой тарелке. 

4. Очищаем чеснок и измельчаем его способом, который является для вас предпочтительным (на терке, через пресс или с помощью ножа).

5. Смешиваем чеснок с остальными ингредиентами, солим и перчим салат. Заправляем растительным маслом.

Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепты салаты рецепт теплый салат с говядиной салат

Материалы по теме

Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
Еда и рецепты

Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
Суп-пюре из печеных перцев с фетой: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Еда и рецепты

Суп-пюре из печеных перцев с фетой: рецепт от шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Холостяк-11: участниц шоу ждет неделя без косметики и фотошопа
Анонсы на ТВ

Холостяк-11: участниц шоу ждет неделя без косметики и фотошопа
В семье Елизаветы II случилось горе: королева скорбит
Новости

В семье Елизаветы II случилось горе: королева скорбит

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK