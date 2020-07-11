Говяжьи мозги под грибным соусом в домашних условиях: рецепт от шеф-повара
Удивите своих близких – угостите их мозгами под грибным соусом.
«Правильно приготовленные мозги – вкусное, нежное и ароматное блюдо, - уверяет шеф-повар. – Но при покупке очень важно обращать внимание на их качество. Мозги должны быть блестящими и не иметь постороннего запаха».
Ингредиенты:
- Говяжьи мозги – 1 кг
- Шампиньоны – 500 г
- Цветная капуста – 2 шт.
- Репчатый лук – 200 г
- Лук-шалот – 100 г
- Сливки 30% - 500 мл
- Сливочное масло – 400 г
- Растительное масло – 200 мл
- Шпинат – 3 пучка
- Уксус – 200 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Розмарин – 20 г
- Чабрец – 20 г
Способ приготовления:
- Замачиваем мозги на 2 часа в ледяной воде с уксусом и репчатым луком, чтобы убрать сгустки крови.
- Аккуратно очищаем мозги от верхней пленочки.
- Доводим воду до кипения, солим, прибавляем уксус. Мозги кладем в кипящую подсоленную воду с уксусом и варим 5 мин. Оставляем остывать в этой воде.
- Готовим сливочный соус. Нарезаем лук-шалот и обжариваем его с тимьяном и розмарином на смеси сливочного и растительного масла. Нарезаем грибы, добавляем их в сотейник к овощам, тушим. Соус помешиваем, солим и перчим. Когда грибы становятся золотистого цвета, добавляем сливки. Через 5 минут соус готов.
- Обжариваем на сковороде с растительным и сливочным маслом цветную капусту.
- Шпинат жарим до полуготовности.
- Остывшие и нарезанные крупными кусками мозги панируем в муке и обжариваем двух сторон на сковороде.
- Выкладываем на тарелке обжаренные мозги, добавляем цветную капусту и шпинат. Поливаем грибным соусом и подаем блюдо горячим. Приятного аппетита!