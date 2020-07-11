Говяжьи мозги под грибным соусом в домашних условиях: рецепт от шеф-повара

11 июля 2020 11:00 Александр Кива
Говяжьи мозги под грибным соусом в домашних условиях: рецепт от шеф-повара
Говяжьи мозги под грибным соусом: рецепт от шеф-повара

Удивите своих близких – угостите их мозгами под грибным соусом.

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Уникальным рецептом их приготовления поделился шеф-повар Александр Абрамов во время одного из выпусков «Полезной программы» на «Интере».

«Правильно приготовленные мозги – вкусное, нежное и ароматное блюдо, - уверяет шеф-повар. – Но при покупке очень важно обращать внимание на их качество. Мозги должны быть блестящими и не иметь постороннего запаха».

Ингредиенты:

  • Говяжьи мозги – 1 кг
  • Шампиньоны – 500 г
  • Цветная капуста – 2 шт.
  • Репчатый лук – 200 г
  • Лук-шалот – 100 г
  • Сливки 30% - 500 мл
  • Сливочное масло – 400 г
  • Растительное масло – 200 мл
  • Шпинат – 3 пучка
  • Уксус – 200 мл
  • Соль и перец – по вкусу
  • Розмарин – 20 г
  • Чабрец – 20 г

Способ приготовления:

  1. Замачиваем мозги на 2 часа в ледяной воде с уксусом и репчатым луком, чтобы убрать сгустки крови.
  2. Аккуратно очищаем мозги от верхней пленочки.
  3. Доводим воду до кипения, солим, прибавляем уксус. Мозги кладем в кипящую подсоленную воду с уксусом и варим 5 мин. Оставляем остывать в этой воде.
  4. Готовим сливочный соус. Нарезаем лук-шалот и обжариваем его с тимьяном и розмарином на смеси сливочного и растительного масла. Нарезаем грибы, добавляем их в сотейник к овощам, тушим. Соус помешиваем, солим и перчим. Когда грибы становятся золотистого цвета, добавляем сливки. Через 5 минут соус готов.
  5. Обжариваем на сковороде с растительным и сливочным маслом цветную капусту.
  6. Шпинат жарим до полуготовности.
  7. Остывшие и нарезанные крупными кусками мозги панируем в муке и обжариваем  двух сторон на сковороде.
  8. Выкладываем на тарелке обжаренные мозги, добавляем цветную капусту и шпинат. Поливаем грибным соусом и подаем блюдо горячим. Приятного аппетита!

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