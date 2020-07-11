Говяжьи мозги под грибным соусом в домашних условиях: рецепт от шеф-повара

Удивите своих близких – угостите их мозгами под грибным соусом.

Уникальным рецептом их приготовления поделился шеф-повар Александр Абрамов во время одного из выпусков «Полезной программы» на «Интере».

«Правильно приготовленные мозги – вкусное, нежное и ароматное блюдо, - уверяет шеф-повар. – Но при покупке очень важно обращать внимание на их качество. Мозги должны быть блестящими и не иметь постороннего запаха».

Ингредиенты:

Говяжьи мозги – 1 кг

Шампиньоны – 500 г

Цветная капуста – 2 шт.

Репчатый лук – 200 г

Лук-шалот – 100 г

Сливки 30% - 500 мл

Сливочное масло – 400 г

Растительное масло – 200 мл

Шпинат – 3 пучка

Уксус – 200 мл

Соль и перец – по вкусу

Розмарин – 20 г

Чабрец – 20 г

Способ приготовления: