Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт от Лизы Глинской
Как приготовить быстро и просто малосольные огурцы дома - рассказывает Лиза Глинская.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 ст. л. (без горки) соли
- 1 ч. л. (без горки) сахара
- 4 зубчика чеснока
- укроп
Способ приготовления:
1. Отправьте в зип-пакет укроп, сахар, соль и давленный чеснок.
2. Срежьте у огурцов "попки", отправьте огурцы в пакет, перемешайте.
3. Положите в холодильник на 10-12 часов.
Совет: Переворачивайте периодически в течение дня, чтобы огурцы равномерно просолились. Готово! Можно хрустеть!
Если у вас нет зип-пакетов, можно их заменить простыми пакетами. Завязать их на узел и поместить в миску.
Напомним,