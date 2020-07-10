Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт от Лизы Глинской

10 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт от Лизы Глинской
Малосольные огурцы: простой и быстрый рецепт от Лизы Глинской
pixabay.com

Как приготовить быстро и просто малосольные огурцы дома - рассказывает Лиза Глинская.

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Любите малосольные огурчики? А сейчас как раз сезон этих замечательных овощей. Быстрее готовить! Экс-судья "МастерШеф", кондитер Елизавета Глинская знает проверенный способ, как быстро и просто приготовить вкуснейшие огурцы.

Кондитер Елизавета Глинская / instagram.com/lizaglinskaya

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 ст. л. (без горки) соли
  • 1 ч. л. (без горки) сахара
  • 4 зубчика чеснока
  • укроп

Способ приготовления:

1. Отправьте в зип-пакет укроп, сахар, соль и давленный чеснок.

2. Срежьте у огурцов "попки", отправьте огурцы в пакет, перемешайте.

3. Положите в холодильник на 10-12 часов.

Совет: Переворачивайте периодически в течение дня, чтобы огурцы равномерно просолились. Готово! Можно хрустеть!

Если у вас нет зип-пакетов, можно их заменить простыми пакетами. Завязать их на узел и поместить в миску.

Напомним,

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