Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко

Эксклюзив 6 июля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко
Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко
пресс-служба

Сезон молодого картофеля - в самом разгаре. Предлагаем вам простой рецепт от Ирины Хоменко, как запечь в духовке молодую картошку с медом и горчицей.

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Актриса шоу Мамахохотала на канале НЛО TV Ирина Хоменко обожает готовить. Она поделилась своим фирменным рецептом летнего блюда – молодой картофель, запеченный с медом и горчицей.

Актриса шоу Мамахохотала на канале НЛО TV Ирина Хоменко / пресс-служба

Ингредиенты:

  • молодой картофель
  • мед
  • горчица
  • подсолнечное масло
  • паперони (по желанию)

Способ приготовления:

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1. Молодую картошку, не чистя, прямо в кожуре, обвалять в меду и горчице. Можно туда также добавить немного пеперони.

2. В емкость, где будет запекаться наша картошка, добавляем немного подсолнечного масла.

3. После этого картошечку ставим в духовку – где-то на 40 минут. Выпекаем при 180 градусах.

Совет: подавать к столу можно со сливочным маслом. Кстати, картошка станет отличным дополнением к мясным блюдам или летнему салату. Приятного аппетита!

Напомним,

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