Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко

Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко

Сезон молодого картофеля - в самом разгаре. Предлагаем вам простой рецепт от Ирины Хоменко, как запечь в духовке молодую картошку с медом и горчицей.

Актриса шоу Мамахохотала на канале НЛО TV Ирина Хоменко обожает готовить. Она поделилась своим фирменным рецептом летнего блюда – молодой картофель, запеченный с медом и горчицей.

Актриса шоу Мамахохотала на канале НЛО TV Ирина Хоменко / пресс-служба

Ингредиенты:

молодой картофель

мед

горчица

подсолнечное масло

паперони (по желанию)

Способ приготовления:

1. Молодую картошку, не чистя, прямо в кожуре, обвалять в меду и горчице. Можно туда также добавить немного пеперони.

2. В емкость, где будет запекаться наша картошка, добавляем немного подсолнечного масла.

3. После этого картошечку ставим в духовку – где-то на 40 минут. Выпекаем при 180 градусах.

Совет: подавать к столу можно со сливочным маслом. Кстати, картошка станет отличным дополнением к мясным блюдам или летнему салату. Приятного аппетита!

Напомним,