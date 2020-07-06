Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко
Сезон молодого картофеля - в самом разгаре. Предлагаем вам простой рецепт от Ирины Хоменко, как запечь в духовке молодую картошку с медом и горчицей.
Ингредиенты:
- молодой картофель
- мед
- горчица
- подсолнечное масло
- паперони (по желанию)
Способ приготовления:
2. В емкость, где будет запекаться наша картошка, добавляем немного подсолнечного масла.
3. После этого картошечку ставим в духовку – где-то на 40 минут. Выпекаем при 180 градусах.
Совет: подавать к столу можно со сливочным маслом. Кстати, картошка станет отличным дополнением к мясным блюдам или летнему салату. Приятного аппетита!
Напомним,