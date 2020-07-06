Авторский рецепт ухи от актера Андрея Бурыма
27 июня свой профессиональный праздник отмечали рыбаки – это всемирный День рыболовства.
Рецепт ухи очень простой – точнее, есть два рецепта. Вам понадобятся любые две рыбы, которые вы сможете поймать – по 1200 граммов каждая. Это может быть карп, сом, щука, форель, карась, линь, судак, жерех, осетр, семга, лосось – в общем, что получится словить.
Рыбу чистим, отделяем филе. Обмазываем филе молотым перцем, солью и приправами, которые будут под рукой.
Далее, кладем наше филе под легкий гнет на время приготовления первого блюда.
Итак, бросаем все туда и варим, пока не появятся янтарные капельки (или, проше говоря, – до готовности).
Через 10 минут ваше блюдо готово!
И самое важное! Ничего не получится, если путешествие рыбы из пруда к разделочной доске займет более 20 минут. А вот теперь – приятного аппетита!