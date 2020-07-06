Авторский рецепт ухи от актера Андрея Бурыма

27 июня свой профессиональный праздник отмечали рыбаки – это всемирный День рыболовства.

Актер сериалов «СуперКопы», «СышишьШоу» и «Швидка» на канале НЛО TV Андрей Бурым – заядлый рыбак. Он рассказал, как готовить свое фирменное рыбное блюдо – уху.

Рецепт ухи очень простой – точнее, есть два рецепта. Вам понадобятся любые две рыбы, которые вы сможете поймать – по 1200 граммов каждая. Это может быть карп, сом, щука, форель, карась, линь, судак, жерех, осетр, семга, лосось – в общем, что получится словить.

Рыбу чистим, отделяем филе. Обмазываем филе молотым перцем, солью и приправами, которые будут под рукой.

Далее, кладем наше филе под легкий гнет на время приготовления первого блюда.

Теперь вернемся к другим частям рыбы, которые у нас остались. Головы, хвосты, плавники, брюшка заматываем в марлю и бросаем в кастрюлю (казан), в котором (о чудо!) вы уже варите 20-30 минут целыми пару-тройку картофелин, луковиц, морковок, болгарских перцев.

Итак, бросаем все туда и варим, пока не появятся янтарные капельки (или, проше говоря, – до готовности).

За 10 минут до обеда филе бросаете на раскаленную сковородку, а в юшке меняете марлю с головами.

Через 10 минут ваше блюдо готово!

И самое важное! Ничего не получится, если путешествие рыбы из пруда к разделочной доске займет более 20 минут. А вот теперь – приятного аппетита!