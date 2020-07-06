Авторский рецепт ухи от актера Андрея Бурыма

Эксклюзив 6 июля 2020 10:30 Александр Кива
Авторский рецепт ухи от актера Андрея Бурыма
Авторский рецепт ухи от актера Андрея Бурыма
пресс-служба

27 июня свой профессиональный праздник отмечали рыбаки – это всемирный День рыболовства.

Читайте такжеМой мужчина, моя женщина: канал СТБ снимает новый сериал с участием Ксении Мишиной
Актер сериалов «СуперКопы», «СышишьШоу» и «Швидка» на канале НЛО TV Андрей Бурым – заядлый рыбак. Он рассказал, как готовить свое фирменное рыбное блюдо – уху.

Рецепт ухи очень простой – точнее, есть два рецепта. Вам понадобятся любые две рыбы, которые вы сможете поймать – по 1200 граммов каждая. Это может быть карп, сом, щука, форель, карась, линь, судак, жерех, осетр, семга, лосось – в общем, что получится словить.

Рыбу чистим, отделяем филе. Обмазываем филе молотым перцем, солью и приправами, которые будут под рукой.

Далее, кладем наше филе под легкий гнет на время приготовления первого блюда.

Читайте такжеЗапеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Теперь вернемся к другим частям рыбы, которые у нас остались. Головы, хвосты, плавники, брюшка заматываем в марлю и бросаем в кастрюлю (казан), в котором (о чудо!) вы уже варите 20-30 минут целыми пару-тройку картофелин, луковиц, морковок, болгарских перцев.

Итак, бросаем все туда и варим, пока не появятся янтарные капельки (или, проше говоря, – до готовности).

Читайте такжеВзрыв яркости: летний слоеный салат с курицей и оливками рецепт
За 10 минут до обеда филе бросаете на раскаленную сковородку, а в юшке меняете марлю с головами.

Через 10 минут ваше блюдо готово!

И самое важное! Ничего не получится, если путешествие рыбы из пруда к разделочной доске займет более 20 минут. А вот теперь – приятного аппетита!

Облако тегов

НЛО TV Андрей Бурым рецепты летние рецепты уха рецепты ухи

Материалы по теме

Иванна Онуфрийчук влюбилась в Персика
Телезвезда

Иванна Онуфрийчук влюбилась в ПерсикаЭксклюзив
Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Еда и рецепты

Запеченная дорадо в духовке: простой рецепт рыбного блюда от Ревизора Юлии Панковой
Актриса Анастасия Иванюк: По-доброму завидую зрителям сериала «Швидка»
Интервью

Актриса Анастасия Иванюк: По-доброму завидую зрителям сериала «Швидка»Эксклюзив
Сытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи
Еда и рецепты

Сытные рыбные оладьи: рецепт для всей семьи

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?

Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK