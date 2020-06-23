Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой

23 июня 2020 16:30 Юлия Крутиева
Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась прованским рецептом - запеканка из кабачков в духовке - быстрый рецепт в духовке, который вы полюбите и всегда будете готовить дома.

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В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они не слишком большие, тонкокожие и с мелкими семенами. Поэтому готовятся очень быстро. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.

А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.

Ингредиенты:

  • 150 мл – молока
  • 2 шт. – молодых кабачков
  • 3 шт. – куриных яиц
  • 50 г – сыра пармезан
  • 6 ст. л. – муки
  • ½ пучка петрушки
  • 6 ст. л. – оливкового масла
  • Соль и перец
  • Щепотка сушеного базилика

Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Приготовление:

1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.

2. Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.

3. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.

4. Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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