Запеканка из кабачков в духовке: рецепт от Ревизора Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Панкова поделилась прованским рецептом - запеканка из кабачков в духовке - быстрый рецепт в духовке, который вы полюбите и всегда будете готовить дома.
А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.
Ингредиенты:
- 150 мл – молока
- 2 шт. – молодых кабачков
- 3 шт. – куриных яиц
- 50 г – сыра пармезан
- 6 ст. л. – муки
- ½ пучка петрушки
- 6 ст. л. – оливкового масла
- Соль и перец
- Щепотка сушеного базилика
Приготовление:
1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.
2. Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.
3. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.
4. Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут. Приятного аппетита!
Напомним,