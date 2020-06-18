Брускетты с клубникой и маскарпоне: рецепт на скорую руку от Юлии Панковой
По этому рецепту вы приготовите дома брускетты с клубникой и маскаропне всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- 150 г – хлеба
- 6 ст. л. – коричневого сахара
- 1 ч. л. – лимонной цедры
- 2 ч. л. – лимонного сока
- 450 г – клубники
- сыр маскарпоне
Приготовление:
1. Поджарьте хлеб в тостере до хрустящей корочки.
2. Разогрейте сковороду на сильном огне. Добавьте сахар, лимонную цедру и лимонный сок.
3. Готовьте около минуты, пока сироп не начнет кипеть. Затем добавьте нарезанную клубнику и готовьте еще минуту, перемешивая.
4. На тосты намажьте по ложке сыра и сверху выложите теплые ягоды в сиропе.
Сейчас сезон овощей и фруктов, поэтому экспериментируйте и готовьте брускетты с разными начинками.
Напомним,