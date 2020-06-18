Брускетты с клубникой и маскарпоне: рецепт на скорую руку от Юлии Панковой

Брускетты с клубникой и маскарпоне: рецепт на скорую руку от Юлии Панковой

По этому рецепту вы приготовите дома брускетты с клубникой и маскаропне всего за несколько минут.

Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова , расскажет, как на скорую руку приготовить блюда для пикника – брускетты. Наконец хорошая погода и ослабление карантина дают возможность посещать парки. Поэтому в сегодняшний Международный день пикника сделайте вкусняшки и отправляйтесь на природу.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба

Ингредиенты:

150 г – хлеба

6 ст. л. – коричневого сахара

1 ч. л. – лимонной цедры

2 ч. л. – лимонного сока

450 г – клубники

сыр маскарпоне

Приготовление:

1. Поджарьте хлеб в тостере до хрустящей корочки.

2. Разогрейте сковороду на сильном огне. Добавьте сахар, лимонную цедру и лимонный сок.

3. Готовьте около минуты, пока сироп не начнет кипеть. Затем добавьте нарезанную клубнику и готовьте еще минуту, перемешивая.

4. На тосты намажьте по ложке сыра и сверху выложите теплые ягоды в сиропе.

Сейчас сезон овощей и фруктов, поэтому экспериментируйте и готовьте брускетты с разными начинками.

Напомним,