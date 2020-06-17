Овощной салат с консервированным тунцом: рецепт нежного и изысканного блюда от Юлии Панковой

17 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Овощной салат с консервированным тунцом: рецепт нежного и изысканного блюда от Юлии Панковой

Ведущая программы Ревизор (Новый канал), кулинар Юлия Панкова, делится своим любимым рецептом овощного салата с консервированным тунцом, который каждый из вас сможет приготовить дома.

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Сегодня – День свежих овощей, значит самое время приготовить вкуснейший салат! Именно летом мы можем укреплять иммунитет, употребляя свежие овощи и фрукты в больших количествах. Поэтому попробуйте заменить привычные каши на овощные салаты. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова делится своим любимым рецептом овощного салата с консервированным тунцом.

Обожаю миксовать тунец со свежими овощами или зеленью, – рассказывает Юля. – Готовится быстро и легко. Вкус блюда – невероятно нежный и изысканный.

Овощной салат с консервированным тунцом рецепт / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 3 шт. – помидоров
  • 3 шт. – огурцов
  • 200 г – сухарей из черного хлеба
  • 50 г – оливкового масла

Приготовление:

1. Помойте помидоры и огурцы.

2. Огурцы очистите.

3. Порежьте овощи крупными кубиками. Выложите их в глубокую миску.

4. На овощи выложите тунец и сухари.

5. Полейте салат маслом. Приятного аппетита!

Совет: чтобы вкус салата был ярче, можете в него добавить кунжут.

Напомним, 

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