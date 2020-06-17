Овощной салат с консервированным тунцом: рецепт нежного и изысканного блюда от Юлии Панковой
Ведущая программы Ревизор (Новый канал), кулинар Юлия Панкова, делится своим любимым рецептом овощного салата с консервированным тунцом, который каждый из вас сможет приготовить дома.
Обожаю миксовать тунец со свежими овощами или зеленью, – рассказывает Юля. – Готовится быстро и легко. Вкус блюда – невероятно нежный и изысканный.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 3 шт. – помидоров
- 3 шт. – огурцов
- 200 г – сухарей из черного хлеба
- 50 г – оливкового масла
Приготовление:
1. Помойте помидоры и огурцы.
2. Огурцы очистите.
3. Порежьте овощи крупными кубиками. Выложите их в глубокую миску.
4. На овощи выложите тунец и сухари.
5. Полейте салат маслом. Приятного аппетита!
Совет: чтобы вкус салата был ярче, можете в него добавить кунжут.
Напомним,