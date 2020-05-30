Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт)
Татьяна Мокриди рассказала, как готовит фруктовый салат из клубники.
Она сама выращивает овощи и фрукты на огороде и в саду. А потом радует своих дочерей и мужа блюдами, приготовленными из собранного урожая. Ловите простой рецепт десерта из клубники, который придется по вкусу и взрослым, и детям.
С этим десертом у меня связаны классные воспоминания, – поделилась Татьяна Мокриди. – Как-то моя любимая сестра сделала невероятный подарок на мой день рождения: путешествие в Лас-Вегас. Мы с ней пошли завтракать в один отель, и там я попробовала этот десерт. А у нас с сестрой есть привычка: прийти в ресторан, изучить ингредиенты, прицепиться с вопросами к официанту, а если повезет, то и к шеф-повару, чтобы потом повторить блюдо дома. Так произошло и с этим вкуснейшим фруктовым салатом.
Ингредиенты
- клубника
- изюм
- йогурт
- зефир (marshmallow)
Способ приготовления
2. Ягоды вместе с зефиром разрежьте на несколько частей.
3. Сложите все ингредиенты в креманку, перемешайте и залейте йогуртом. Готово!
Совершеннолетним директор Школы леди советует пробовать этот десерт с бокалом шампанского. Приятного аппетита!
Напомним,