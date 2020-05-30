Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт)

Эксклюзив 30 мая 2020 17:10 Юлия Крутиева
Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт)
Директор Школы леди Татьяна Мокриди
пресс-служба Нового канала

Татьяна Мокриди рассказала, как готовит фруктовый салат из клубники.

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Новый канал показал Татьяну в реалити «Від пацанки до панянки-4» строгим и требовательным директором Школы леди. Но она не всегда такая. Дома Татьяна любящая мама, жена и великолепная хозяйка.

Она сама выращивает овощи и фрукты на огороде и в саду. А потом радует своих дочерей и мужа блюдами, приготовленными из собранного урожая. Ловите простой рецепт десерта из клубники, который придется по вкусу и взрослым, и детям.

С этим десертом у меня связаны классные воспоминания, – поделилась Татьяна Мокриди. – Как-то моя любимая сестра сделала невероятный подарок на мой день рождения: путешествие в Лас-Вегас. Мы с ней пошли завтракать в один отель, и там я попробовала этот десерт. А у нас с сестрой есть привычка: прийти в ресторан, изучить ингредиенты, прицепиться с вопросами к официанту, а если повезет, то и к шеф-повару, чтобы потом повторить блюдо дома. Так произошло и с этим вкуснейшим фруктовым салатом.

Ингредиенты

  • клубника
  • изюм
  • йогурт
  • зефир (marshmallow)

Способ приготовления

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1. Клубнику и изюм хорошенько помойте.

2. Ягоды вместе с зефиром разрежьте на несколько частей.

3. Сложите все ингредиенты в креманку, перемешайте и залейте йогуртом. Готово! 

Совершеннолетним директор Школы леди советует пробовать этот десерт с бокалом шампанского. Приятного аппетита!

Фруктовый салат из клубники от директора Школы леди Татьяны Мокриди (рецепт) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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