Вкусные куриные ножки в соусе терияки от Виктора Бронюка (рецепт)
Аппетитным рецептом восточной кухни поделился ведущий кулинарного шоу Первое, второе и компот на ICTV Виктор Бронюк.
Ингредиенты
- 1/4 стакана соевого соуса
- 1/3 стакана свежего апельсинового сока
- 3 столовые ложки меда
- 1 чайная ложка мелко натертого свежего имбиря
- 1 чайная ложка кунжутного масла
- 6-7 куриных бедер
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1,5 столовой ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка семян кунжута
- любая зелень
Способ приготовления
1. Чистим и натираем имбирь на очень мелкой терке. В небольшой миске смешиваем ингредиенты для соуса: 1/4 стакана соевого соуса, 1/3 стакана свежего апельсинового сока, 3 столовые ложки меда, чайную ложку имбиря и чайную ложку кунжутного масла.
3. На среднем огне разогреваем оливковое масло в средней сковороде. Достаем из соуса куриные кусочки и на протяжении 5-7 минут обжариваем их в разогретом масле до золотисто-коричневого цвета.
4. Готовую курицу перекладываем в миску, а сковороду возвращаем на огонь. Остатки маринада переливаем в сковороду, добавляем 1,5 столовые ложки сливочного масла. На умеренном огне доводим соус до кипения, постоянно помешивая, и даем остыть на протяжении минуты, пока он не загустеет. Снимаем с огня.
5. В горячий соус добавляем курицу и перемешиваем. Украшаем зеленью и семенами кунжута. Подаем к столу с отварным белым рисом. Приятного аппетита!
Напомним,