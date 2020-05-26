Вкусные куриные ножки в соусе терияки от Виктора Бронюка (рецепт)

Эксклюзив 26 мая 2020 18:30 Юлия Крутиева
Вкусные куриные ножки в соусе терияки от Виктора Бронюка (рецепт)
Вкусные куриные ножки в соусе терияки от Виктора Бронюка (рецепт)
пресс-служба

Аппетитным рецептом восточной кухни поделился ведущий кулинарного шоу Первое, второе и компот на ICTV Виктор Бронюк.

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Солист группы «Тик» Виктор Бронюк советует приготовить куриные ножки в соусе терияки по своему фирменному рецепту. Блюдо отлично будет сочетаться с любым гарниром, но лучше всего вкус раскроется вместе с рассыпчатым белым рисом.

Ингредиенты

  • 1/4 стакана соевого соуса
  • 1/3 стакана свежего апельсинового сока
  • 3 столовые ложки меда
  • 1 чайная ложка мелко натертого свежего имбиря
  • 1 чайная ложка кунжутного масла
  • 6-7 куриных бедер
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1,5 столовой ложки сливочного масла
  • 1 столовая ложка семян кунжута
  • любая зелень

Способ приготовления

1. Чистим и натираем имбирь на очень мелкой терке. В небольшой миске смешиваем ингредиенты для соуса: 1/4 стакана соевого соуса, 1/3 стакана свежего апельсинового сока, 3 столовые ложки меда, чайную ложку имбиря и чайную ложку кунжутного масла.

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2. С куриных бедер снимаем кожу и по возможности удаляем кости. Нарезаем мясо небольшими кусочками (приблизительно по 2 см). Заливаем соусом, тщательно перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и на 20 минут ставим в холодильник мариноваться.

3. На среднем огне разогреваем оливковое масло в средней сковороде. Достаем из соуса куриные кусочки и на протяжении 5-7 минут обжариваем их в разогретом масле до золотисто-коричневого цвета.

4. Готовую курицу перекладываем в миску, а сковороду возвращаем на огонь. Остатки маринада переливаем в сковороду, добавляем 1,5 столовые ложки сливочного масла. На умеренном огне доводим соус до кипения, постоянно помешивая, и даем остыть на протяжении минуты, пока он не загустеет. Снимаем с огня.

5. В горячий соус добавляем курицу и перемешиваем. Украшаем зеленью и семенами кунжута. Подаем к столу с отварным белым рисом. Приятного аппетита!

Вкусные куриные ножки в соусе терияки от Виктора Бронюка (рецепт) / пресс-служба
Еще больше простых рецептов вкусных блюд узнавайте в кулинарном шоу «Первое, второе и компот» по субботам в 7:00 на ICTV!

Напомним,

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