ТОП-4 рецепта для рыбного пикника от Виктора Бронюка

Эксклюзив 8 мая 2020 18:30 Юлия Крутиева
ТОП-4 рецепта для рыбного пикника от Виктора Бронюка
Виктор Бронюк
пресс-служба канала ICTV

Традиционный шашлык из свинины и жареные куриные крылышки хоть и считаются самими лакомыми блюдами для пикников, но со временем надоедают. И отличной альтернативой мясному шашлыку станет рыба-гриль.

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Фронтмен группы «ТИК» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV Виктор Бронюк рассказал о необычных рецептах для мангала и поделился лайфхаками быстрого приготовления рыбы на природе. Уверенны, идеи удивят всех гурманов!

Рыба, запеченная в глине

Самый простой и вкусный способ приготовления рыбы на пикнике – запекать ее в глине. Лучше, использовать большую рыбу – если жарить мелкую на костре, она высохнет и будет невкусная.
Идеально этот рецепт подходит для хищников, из которых трудно очищать чешую.

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Рыбу нужно почистить, а чешую при желании можете оставить. Посолите рыбу, добавьте перец, кориандр и облепите глиной. Глину предварительно надо немного развести водой, чтобы она стала более жидкой – примерно, как пластилин.

Рыбу в глине бросьте прямо в огонь. Через 15-20 минут достаньте, уберите глину и получите вкуснейшую рыбу, приготовленную в собственном соку. Без всякого канцерогена и вредных веществ!

Мидии в ракушках с чесноком на диске

Мидии – продукт, который очень легко испортить. Когда их недоваривают или переваривают, они теряют свой вкус. Очень вкусно можно приготовить мидии по такому рецепту: на диск для гриля влейте кукурузное масло, немного для запаха покрошите маленькими кусочками чеснок и прямо в раковинах бросайте хорошо вымытые мидии. Вскоре они начнут раскрываться и прожариваться. В конце посолите, выжмите половинку лимона и получите очень вкусное блюдо. 

Копченая рыба в ведре

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На дно металлического ведра кладете хворост из любого фруктового дерева, но не листья. Отлично подойдет вишня. Далее, положив на ведро палочки крест-накрест, получается некая решетка, на которой размещаем рыбу и ставим ведро в костер.

Когда металл нагревается, ветви начинают тлеть, выделяя дым – рыба таким образом коптится. 

Рыба, запеченная в соли

Достаточно взять пачку соли, засыпать ею рыбу, замотать фольгой и бросить в жар. За соль можете не переживать – рыба лишнего не возьмет. 

Смотрите кулинарное шоу «Первое, второе и компот» на ICTV по субботам в 7:50 и узнавайте еще больше новых рецептов!

Напомним,

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