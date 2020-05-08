ТОП-4 рецепта для рыбного пикника от Виктора Бронюка
Традиционный шашлык из свинины и жареные куриные крылышки хоть и считаются самими лакомыми блюдами для пикников, но со временем надоедают. И отличной альтернативой мясному шашлыку станет рыба-гриль.
Рыба, запеченная в глине
Самый простой и вкусный способ приготовления рыбы на пикнике – запекать ее в глине. Лучше, использовать большую рыбу – если жарить мелкую на костре, она высохнет и будет невкусная.
Идеально этот рецепт подходит для хищников, из которых трудно очищать чешую.
Рыбу в глине бросьте прямо в огонь. Через 15-20 минут достаньте, уберите глину и получите вкуснейшую рыбу, приготовленную в собственном соку. Без всякого канцерогена и вредных веществ!
Мидии в ракушках с чесноком на диске
Мидии – продукт, который очень легко испортить. Когда их недоваривают или переваривают, они теряют свой вкус. Очень вкусно можно приготовить мидии по такому рецепту: на диск для гриля влейте кукурузное масло, немного для запаха покрошите маленькими кусочками чеснок и прямо в раковинах бросайте хорошо вымытые мидии. Вскоре они начнут раскрываться и прожариваться. В конце посолите, выжмите половинку лимона и получите очень вкусное блюдо.
Копченая рыба в ведре
Когда металл нагревается, ветви начинают тлеть, выделяя дым – рыба таким образом коптится.
Рыба, запеченная в соли
Достаточно взять пачку соли, засыпать ею рыбу, замотать фольгой и бросить в жар. За соль можете не переживать – рыба лишнего не возьмет.
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Напомним,