Тушеные овощи в апельсиновом соке (рецепт)

Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус как всегда делится с вами полезными рецептами.

Ингредиенты

брокколи - 400 гр.⠀

морковь - 400 гр.⠀

цедра и сок апельсина - 1 маленький⠀

масло растительное - 1 ст.л.⠀

соль и перец, приправы - по вкусу

Способ приготовления

Тушеные овощи – быстрый и простой рецепт

1. Морковь и брокколи приготовить на пару.

2. В сковороде нагреть масло и выложить в неё брокколи и морковь. Добавить по вкусу соль, перец, прованские травы и апельсиновый сок.

3. Томить несколько минут. Снять с огня.

4. Присыпать апельсиновой цедрой.⠀Подавать в качестве гарнира к пасте или как основное блюдо. Приятного аппетита!

Напомним,