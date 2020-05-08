Тушеные овощи в апельсиновом соке (рецепт)

8 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Тушеные овощи в апельсиновом соке (рецепт)
Тушеные овощи в апельсиновом соке (рецепт)
pixabay.com

Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус как всегда делится с вами полезными рецептами.

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Тушеные овощи – быстрый и простой рецепт!

Ингредиенты

  • брокколи - 400 гр.⠀
  • морковь - 400 гр.⠀
  • цедра и сок апельсина - 1 маленький⠀
  • масло растительное - 1 ст.л.⠀
  • соль и перец, приправы - по вкусу

Способ приготовления

1. Морковь и брокколи приготовить на пару.

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2. В сковороде нагреть масло и выложить в неё брокколи и морковь. Добавить по вкусу соль, перец, прованские травы и апельсиновый сок.

3. Томить несколько минут. Снять с огня.

4. Присыпать апельсиновой цедрой.⠀Подавать в качестве гарнира к пасте или как основное блюдо. Приятного аппетита!

Напомним, 

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