Тушеные овощи в апельсиновом соке (рецепт)
Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус как всегда делится с вами полезными рецептами.
Ингредиенты
- брокколи - 400 гр.⠀
- морковь - 400 гр.⠀
- цедра и сок апельсина - 1 маленький⠀
- масло растительное - 1 ст.л.⠀
- соль и перец, приправы - по вкусу
Способ приготовления
1. Морковь и брокколи приготовить на пару.
3. Томить несколько минут. Снять с огня.
4. Присыпать апельсиновой цедрой.⠀Подавать в качестве гарнира к пасте или как основное блюдо. Приятного аппетита!
Напомним,