Пальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова

7 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Пальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова
Ведущий "Кохання на виживання" Олег Кензов
пресс-служба Нового канала

Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) поделился секретом полтавского первого блюда.

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Кто сказал, что только к сердцу мужчины путь лежит через желудок? Любую украинку можно легко покорить с помощью борща. Особенно если его готовит такой красавчик как ведущий Нового канала Олег Кензов.

Ингредиенты

  • свиные ребра
  • лук
  • морковь
  • картошка
  • капуста
  • лимон
  • чеснок
  • укроп
  • томатная паста
  • томатный сок 
  • сало 
  • сахар 
  • соль 
  • перец
  • лавровый лист
  • сметана

Способ приготовления

Варим мясо

1. Выложите ребра в кастрюлю, залейте водой и поставьте на сильный огонь. Крышкой не накрывайте. Главное – не прозевать момент, когда бульон закипит. Тогда уменьшите огонь до минимума. Пену, которая образуется на поверхности, соберите шумовкой.

2. Когда она перестанет появляться, добавьте в воду соль, лавровый лист и мелко нарезанный лук. Варим бульон час-полтора, до готовности мяса.

3. Когда ребра сварились, вытащите их, отделите мясо от кости и верните его обратно в кастрюлю.

4. А также отлейте в чашку немного бульона и отставьте ее.

5. Добавьте в кастрюлю нарезанную картошку. Пока она варится, приступайте к зажарке.

Фирменная заправка

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6. Морковку натрите на терке, лук мелко порежьте и отправляйте все на сковороду на средний огонь.

7. Когда лук немного поджарится, возьмите чашку с бульоном и размешайте в ней две столовые ложки томатной пасты, вылейте смесь на сковороду.

8. Добавьте туда половину чайной ложки сахара и протушите все на медленном огне примерно 10 минут.

Финальная часть

9. В это время в кастрюлю с бульоном и картошкой добавьте мелко нарезанную капусту, пол-литра томатного сока и выдавите примерно половину чайной ложки лимонного сока.

10. В отдельной мисочке перебейте блендером примерно 20 г сала и два зубчика чеснока.

11. Добавьте смесь в кастрюлю, а также влейте туда зажарку. Варите борщ до полной готовности всех ингредиентов. Подавайте его с укропом и сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,

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