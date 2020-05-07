Пальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова
Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) поделился секретом полтавского первого блюда.
Ингредиенты
- свиные ребра
- лук
- морковь
- картошка
- капуста
- лимон
- чеснок
- укроп
- томатная паста
- томатный сок
- сало
- сахар
- соль
- перец
- лавровый лист
- сметана
Способ приготовления
Варим мясо
1. Выложите ребра в кастрюлю, залейте водой и поставьте на сильный огонь. Крышкой не накрывайте. Главное – не прозевать момент, когда бульон закипит. Тогда уменьшите огонь до минимума. Пену, которая образуется на поверхности, соберите шумовкой.
2. Когда она перестанет появляться, добавьте в воду соль, лавровый лист и мелко нарезанный лук. Варим бульон час-полтора, до готовности мяса.
3. Когда ребра сварились, вытащите их, отделите мясо от кости и верните его обратно в кастрюлю.
4. А также отлейте в чашку немного бульона и отставьте ее.
5. Добавьте в кастрюлю нарезанную картошку. Пока она варится, приступайте к зажарке.
Фирменная заправка
7. Когда лук немного поджарится, возьмите чашку с бульоном и размешайте в ней две столовые ложки томатной пасты, вылейте смесь на сковороду.
8. Добавьте туда половину чайной ложки сахара и протушите все на медленном огне примерно 10 минут.
Финальная часть
9. В это время в кастрюлю с бульоном и картошкой добавьте мелко нарезанную капусту, пол-литра томатного сока и выдавите примерно половину чайной ложки лимонного сока.
10. В отдельной мисочке перебейте блендером примерно 20 г сала и два зубчика чеснока.
11. Добавьте смесь в кастрюлю, а также влейте туда зажарку. Варите борщ до полной готовности всех ингредиентов. Подавайте его с укропом и сметаной. Приятного аппетита!
Напомним,