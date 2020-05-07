Пальчики оближешь: фирменный рецепт борща от Олега Кензова

Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) поделился секретом полтавского первого блюда.

Ингредиенты

свиные ребра

лук

морковь

картошка

капуста

лимон

чеснок

укроп

томатная паста

томатный сок

сало

сахар

соль

перец

лавровый лист

сметана

Способ приготовления

Кто сказал, что только к сердцу мужчины путь лежит через желудок? Любую украинку можно легко покорить с помощью борща. Особенно если его готовит такой красавчик как ведущий Нового канала Олег Кензов

Варим мясо

1. Выложите ребра в кастрюлю, залейте водой и поставьте на сильный огонь. Крышкой не накрывайте. Главное – не прозевать момент, когда бульон закипит. Тогда уменьшите огонь до минимума. Пену, которая образуется на поверхности, соберите шумовкой.

2. Когда она перестанет появляться, добавьте в воду соль, лавровый лист и мелко нарезанный лук. Варим бульон час-полтора, до готовности мяса.

3. Когда ребра сварились, вытащите их, отделите мясо от кости и верните его обратно в кастрюлю.

4. А также отлейте в чашку немного бульона и отставьте ее.

5. Добавьте в кастрюлю нарезанную картошку. Пока она варится, приступайте к зажарке.

Фирменная заправка

6. Морковку натрите на терке, лук мелко порежьте и отправляйте все на сковороду на средний огонь.

7. Когда лук немного поджарится, возьмите чашку с бульоном и размешайте в ней две столовые ложки томатной пасты, вылейте смесь на сковороду.

8. Добавьте туда половину чайной ложки сахара и протушите все на медленном огне примерно 10 минут.

Финальная часть

9. В это время в кастрюлю с бульоном и картошкой добавьте мелко нарезанную капусту, пол-литра томатного сока и выдавите примерно половину чайной ложки лимонного сока.

10. В отдельной мисочке перебейте блендером примерно 20 г сала и два зубчика чеснока.

11. Добавьте смесь в кастрюлю, а также влейте туда зажарку. Варите борщ до полной готовности всех ингредиентов. Подавайте его с укропом и сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,