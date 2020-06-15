Ведущая Нового канала Юлия Панкова делится рецептом, как приготовить дома клафути с черешней.

Пока сезон ягоды еще в разгаре, успейте ими насладиться вдоволь и приготовить вкуснейший клафути с черешни . Но прежде всего наешьтесь свежих ягод от души, а потом приготовьте из них вкусную выпечку. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует испечь ароматный десерт – клафути.

Ведущая признается, что рецептов этого десерта много. Но она провела огромную исследовательскую работу, в результате которой и родился этот – идеальный и выверенный. По словам Юли, он сочетает в себе техники и советы многих именитых кулинаров. Поэтому смело можете готовить!

Клафути с черешней: рецепт от Юлии Панковой / пресс-служба Нового канала

Ингредиенты:

125 г – мелкого сахара

60 г – муки

300 г – сливок жирностью 10-12%

2 шт. – яиц

3 шт. – желтков

½ стручка ванили

3 ст. л. – настойки из черешни

450 г – черешен без косточек

Масло, мука, сахар – для обсыпки формы

Приготовление:

1. Возьмите форму диаметром 22-24 см.

2. Черешню очистите от косточек, сложите в дуршлаг, установленный над миской, и сбрызните настойкой.

3. Смешайте сахар и муку в большой миске. Постепенно добавляйте сливки, яйца и яичные желтки. Размешайте, чтобы получилось жидкое однородное тесто. Добавьте содержание стручка ванили. Оставьте в холодильнике на 2 часа или на ночь.

4. Жаропрочную форму смажьте маслом, посыпьте смесью муки и сахара. Поставьте форму в холодильник на то же время, что и тесто.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов.

6. Перелейте в тесто черешневый сок из миски, перемешайте, поднимая тесто со дна.

7. Налейте в форму тесто толщиной в палец и поставьте в духовку на 5-7 минут. Тесто должно загустеть до консистенции сметаны. Достаньте форму из духовки, распределите ягоды по тесту плотным слоем и залейте остатками теста.

8. Верните форму в духовку и выпекайте еще 15 минут при 200 градусах. Затем уменьшите жар до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Края должны стать пышными.

9. Вставьте кончик ножа в центр клафути. Когда вытащите, он должен остаться чистым.

10. Остудите выпечку в форме. Подавайте клафути теплым или холодным.

Для клафути с черешней можно использовать любую сочную ягоду – вишню, черешню, ежевику, сливу, чернику. Летом черешня появляется первой, поэтому сначала готовим десерт с ней.

Напомним,