Клафути с черешней: рецепт от Юлии Панковой
Ведущая Нового канала Юлия Панкова делится рецептом, как приготовить дома клафути с черешней.
Ведущая признается, что рецептов этого десерта много. Но она провела огромную исследовательскую работу, в результате которой и родился этот – идеальный и выверенный. По словам Юли, он сочетает в себе техники и советы многих именитых кулинаров. Поэтому смело можете готовить!
Ингредиенты:
- 125 г – мелкого сахара
- 60 г – муки
- 300 г – сливок жирностью 10-12%
- 2 шт. – яиц
- 3 шт. – желтков
- ½ стручка ванили
- 3 ст. л. – настойки из черешни
- 450 г – черешен без косточек
- Масло, мука, сахар – для обсыпки формы
Приготовление:
1. Возьмите форму диаметром 22-24 см.
2. Черешню очистите от косточек, сложите в дуршлаг, установленный над миской, и сбрызните настойкой.
4. Жаропрочную форму смажьте маслом, посыпьте смесью муки и сахара. Поставьте форму в холодильник на то же время, что и тесто.
5. Разогрейте духовку до 200 градусов.
6. Перелейте в тесто черешневый сок из миски, перемешайте, поднимая тесто со дна.
7. Налейте в форму тесто толщиной в палец и поставьте в духовку на 5-7 минут. Тесто должно загустеть до консистенции сметаны. Достаньте форму из духовки, распределите ягоды по тесту плотным слоем и залейте остатками теста.
8. Верните форму в духовку и выпекайте еще 15 минут при 200 градусах. Затем уменьшите жар до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Края должны стать пышными.
9. Вставьте кончик ножа в центр клафути. Когда вытащите, он должен остаться чистым.
10. Остудите выпечку в форме. Подавайте клафути теплым или холодным.
Для клафути с черешней можно использовать любую сочную ягоду – вишню, черешню, ежевику, сливу, чернику. Летом черешня появляется первой, поэтому сначала готовим десерт с ней.
Напомним,