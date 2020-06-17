Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт
Приготовить лимонад, который поможет освежиться и прийти в себя во время жары, можно даже в домашних условиях!
Если вы любите морковный сок, обязательно попробуйте этот лимонад. Даже если не любите морковный сок, дайте рецепту шанс.
Ингредиенты:
- Морковь 6 шт.,
- Апельсин 2 шт,
- Лимон 2 шт,
- Корень имбиря по желанию.
Способ приготовления:
1. Поместите ингредиенты в соковыжималку или в блендер.
2. Получившееся пюре пропустите через сыто, подойдет и обычная марля.
4. Подавайте напиток со льдом. Приятного аппетита!
Совет! Предварительно избавьте от кожуры фрукты, которые вы используете для приготовления лимонада.
Напомним,