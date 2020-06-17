Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт

Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт

Приготовить лимонад, который поможет освежиться и прийти в себя во время жары, можно даже в домашних условиях!

Если вы любите морковный сок, обязательно попробуйте этот лимонад. Даже если не любите морковный сок, дайте рецепту шанс.

Ингредиенты:

Морковь 6 шт.,

Апельсин 2 шт,

Лимон 2 шт,

Корень имбиря по желанию.

Способ приготовления:

Предлагаем вам уникальный рецепт вкусного и полезного лимонада, в составе которого нет сахара. Это прекрасный способ утолить жажду!

Освежающий лимонад с морковью и апельсином рецепт / pixabay.com

1. Поместите ингредиенты в соковыжималку или в блендер.

2. Получившееся пюре пропустите через сыто, подойдет и обычная марля.

3. Регулируйте густоту получившегося напитка посредством добавления воды.

4. Подавайте напиток со льдом. Приятного аппетита!

Совет! Предварительно избавьте от кожуры фрукты, которые вы используете для приготовления лимонада.

Напомним,