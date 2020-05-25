Как вырастить лимон в домашних условиях: пошаговая инструкция
Необязательно тратить ваши сбережения так часто на лимон. О его пользе можно говорить очень долго, но мы предлагаем вырастить его в домашних условиях.
Инструкция:
Высадите косточки в неглубокую емкость. Высота не должна быть более 7 см. Внизу горшка сделайте отверстия для дренажа.
Перед посадкой косточки засыпьте дно горшка керамзитом или измельченным углем примерно на 2 см.
Ваш дренаж готов.
По центру сделайте ямку, куда потом сможете выложить косточку.
Вам остается поддерживать влажность почвы и ждать момента, когда семечки дадут свои плоды.
Обычно это процесс очень продолжительный. В среднем лимонное дерево начинает плодоносить через 7 лет.
Следите за ним и не забывайте тщательно ухаживать за землей.
Напомним,