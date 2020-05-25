Как вырастить лимон в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как вырастить лимон в домашних условиях: пошаговая инструкция

Необязательно тратить ваши сбережения так часто на лимон. О его пользе можно говорить очень долго, но мы предлагаем вырастить его в домашних условиях.

Инструкция:

Это не только раскроет в вас новые таланты, но еще и поможет точно не переживать за качество фрукта . А главное - это не займет у вас много времени.

Высадите косточки в неглубокую емкость. Высота не должна быть более 7 см. Внизу горшка сделайте отверстия для дренажа.

Перед посадкой косточки засыпьте дно горшка керамзитом или измельченным углем примерно на 2 см.

Ваш дренаж готов.

Затем увлажните землю небольшим количеством воды.

По центру сделайте ямку, куда потом сможете выложить косточку.

Вам остается поддерживать влажность почвы и ждать момента, когда семечки дадут свои плоды.

Обычно это процесс очень продолжительный. В среднем лимонное дерево начинает плодоносить через 7 лет.

Следите за ним и не забывайте тщательно ухаживать за землей.

Напомним,