Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: короткая инструкция

11 мая 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: короткая инструкция
Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: короткая инструкция
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Целлюлит - проблема, с которой сталкивается каждая вторая девушка. Мы часто стараемся похудеть на антицеллюлитных диетах, изморить себя в спортивном зале либо записаться на хирургические процедуры.

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Сегодня мы расскажем о более простом способе, который поможет вам избавиться от целлюлита. Будьте осторожны: эта процедура эффективна только в комплексном подходе к проблеме. 

Вам понадобятся: 

  • мед 
  • крем либо кокосовое масло 

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Пошаговая инструкция: 

  1. Нанесение на кожу мед.
  2. Мягко похлопывайте проблемные зоны руками на протяжение 5 минут. 
  3. Затем вотрите мед в разогретую кожу. Делайте это около 5 минут. 
  4. Пощипывайте до легкого чувства жжения тоже 5 минут. Главное - не доводите процедуру до ощущения боли. 
  5. Приложите ладони к проблемным участкам с последующим резким отрывом от кожи.
  6. Во время первых процедуры выполняйте такие действия около 5 минут.
  7. Начинайте с четырех сеансов в неделю и увеличивайте продолжительность до 5-6 раз. Максимально массажируйте кожу до 10 минут. 
  8. Далее смойте мед.
  9. Нанесите на проблемные зоны антицеллюлитный крем или масло.

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