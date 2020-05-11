Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: короткая инструкция
Целлюлит - проблема, с которой сталкивается каждая вторая девушка. Мы часто стараемся похудеть на антицеллюлитных диетах, изморить себя в спортивном зале либо записаться на хирургические процедуры.
Вам понадобятся:
- мед
- крем либо кокосовое масло
- Нанесение на кожу мед.
- Мягко похлопывайте проблемные зоны руками на протяжение 5 минут.
- Затем вотрите мед в разогретую кожу. Делайте это около 5 минут.
- Пощипывайте до легкого чувства жжения тоже 5 минут. Главное - не доводите процедуру до ощущения боли.
- Приложите ладони к проблемным участкам с последующим резким отрывом от кожи.
- Во время первых процедуры выполняйте такие действия около 5 минут.
- Начинайте с четырех сеансов в неделю и увеличивайте продолжительность до 5-6 раз. Максимально массажируйте кожу до 10 минут.
- Далее смойте мед.
- Нанесите на проблемные зоны антицеллюлитный крем или масло.
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