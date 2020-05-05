Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа
Растяжки - неприятная особенность для каждой девушки, которая столкнулась с этой проблемой.
Контрастный душ
Заведите себе за привычку каждое утро начинать с контрастного душа. Он не только разглаживает кожу, но еще и здорово бодрит. Также, кроме борьбы с растяжками, контрастный душ используют для профилактики варикозного расширения вен и целлюлита. Для начала вступите в теплую воду и медленно крутите кран до горячей воды. Затем резко включите холодную воду на полторы минуты. Такие контрастные перемены стоит делать 5-6 раз за одно посещение ванной. После душа разотрите тело жестким полотенцем до легкого покраснения кожи. Для новичков лучше начинать с небольших перепадов температур, так как тело получает стресс.
Делайте обертывания
Кофейный скраб
Один из наиболее популярных способов сгладить кожу и уменьшить растяжки. Скраб можно сделать из гущи молотого кофе, которая остается после употребления напитка. Эту массу стоит нанести на проблемные зоны кожи и интенсивно массировать их. Чтобы кожа была более мягкой, нанесите вместе с гущей на тело гель для душа. Кофейный скраб поможет избавиться от старых клеток кожи и активно спровоцирует рост новых. Дело в том, что кофеин позитивно влияет на кожные капилляры, тем самым вызывая сокращение их стенок, что предотвращает растягивание кожи. Рекомендуется наносить кофейный скраб 1–2 раза в неделю. После процедуры можете сделать контрастный душ.
Напомним,