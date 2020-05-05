Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа

5 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа
Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа
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Растяжки - неприятная особенность для каждой девушки, которая столкнулась с этой проблемой.

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Конечно, полностью избавиться за короткое время от них не получится, но сделать их менее заметными вполне реально. Сегодня мы расскажем, как нужно обходиться с нашими растяжками, чтобы они начали потихоньку покидать наше тело.  

Контрастный душ 

Заведите себе за привычку каждое утро начинать с контрастного душа. Он не только разглаживает кожу, но еще и здорово бодрит. Также, кроме борьбы с растяжками, контрастный душ используют для профилактики варикозного расширения вен и целлюлита. Для начала вступите в теплую воду и медленно крутите кран до горячей воды. Затем резко включите холодную воду на полторы минуты. Такие контрастные перемены стоит делать 5-6 раз за одно посещение ванной. После душа разотрите тело жестким полотенцем до легкого покраснения кожи. Для новичков лучше начинать с небольших перепадов температур, так как тело получает стресс.

Делайте обертывания 

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Обертывания - эффективный способ избавиться не только от целлюлита, но и справиться с растяжками. Для воплощения обертывания в домашних условиях, вам понадобятся пищевая пленка, шерстяной платок и плед. Помимо этого, вам необходимо сделать специальный отвар для нанесения. Возьмите 10 чайных ложек миндального масла и  5 капель масла лаванды. Смешайте масла между собой до однородного состояния. Прежде чем наносить смесь на кожу, обязательно очистите ее скрабом. Масла нужно поместить на проблемные участки тела. Желательно наносить сразу толстый слой. Далее обмотайте данную часть тела пленкой. Ее нужно наложить плотно, но следить за тем, чтобы она не мешала кровообращению. Накройте обернутую часть тела платком или пледом. Обертывание не рекомендуют проводить больше 30–40 минут.

Кофейный скраб 

Один из наиболее популярных способов сгладить кожу и уменьшить растяжки. Скраб можно сделать из гущи молотого кофе, которая остается после употребления напитка. Эту массу стоит нанести на проблемные зоны кожи и интенсивно массировать их. Чтобы кожа была более мягкой, нанесите вместе с гущей на тело гель для душа. Кофейный скраб поможет избавиться от старых клеток кожи и активно спровоцирует рост новых. Дело в том, что кофеин позитивно влияет на кожные капилляры, тем самым вызывая сокращение их стенок, что предотвращает растягивание кожи. Рекомендуется наносить кофейный скраб 1–2 раза в неделю. После процедуры можете сделать контрастный душ. 

Напомним, 

 

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