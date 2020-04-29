Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTV

Эксклюзив 29 апреля 2020 19:30 Александр Кива
Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTV
Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTV

Какой плюс в карантине? Это социальная ответственность (если мы говорим о серьезных вещах) и такой приятный момент, как возможность пересмотреть огромное количество интересных фильмов и сериалов.

Читайте такжеЧто посмотреть на карантине: ТОП-9 сериалов от победительницы Холостяк-9 Даши Квитковой
Хоть красоткам-ведущим ICTV, Юлии Зорий и Виктории Сеник, работу никто не отменял, но все же они выкроили время для домашнего киносеанса.

Ведущая программы «Утро в большом городе» Юлия Зорий поделилась своими рекомендациями.

«Утреннее шоу»

Превосходный реалистичный продукт, который покажет закулисье и интриги утреннего шоу. И все это в исполнении таких талантливых и суперпопулярных актеров, как Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррел. Герои Энистон и Каррела ведут утреннюю передачу, которую смотрит вся Америка – но из-за громкого скандала их «счастливая телевизионная семья» распадается. В центре внимания тема сексуальных домогательств. А вот в героине Уизерспун себя сможет узнать каждый, кто считает, что его положение в обществе не отвечает возрасту и мировосприятию. Плотность и напряженность событий в сериале на дает времени на передышку, не хочется пропустить ни секунды. В конце каждой серии есть крючок, который успокаивает эмоциональную бурю и заставляет задуматься. В этом году уже стартовали съемки второго сезона, но их пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

«Гарри Поттер»

Этот фильм – настоящее приключение. Он не нуждается в особом представлении, сама за себя говорит огромнейшая армия поклонников. Даже, если вы смотрели только отрывки фильма – сейчас прекрасная возможность для того, чтобы уделить Поттериане свое внимание. Вот и один из вариантов прекрасного времяпровождения с детьми. Для удобной навигации в мире фэнтези, вот вам последовательность выхода фильмов:

  1. Гарри Поттер и философский камень.
  2. Гарри Поттер и тайная комната.
  3. Гарри Поттер и узник Азкабана.
  4. Гарри Поттер и Кубок огня.
  5. Гарри Поттер и Орден Феникса.
  6. Гарри Поттер и Принц-полукровка.
  7. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1.
  8. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2.

Карантин не изменил ритм жизни ведущей «Чрезвычайных новостей», соответственно – времени для просмотра фильмов не стало больше, но есть в ее киноколлекции фильмы и сериалы, которые вы захотите внести в свой список.  

«Черный квадрат»

Фильм захватывает насыщенным сюжетом, расследованием «бытовых» убийств и коварных планов мафии в высших государственных сферах. Режиссер Юрий Мороз снял этот криминальный детектив в 1992 году. А действия самого фильма разворачиваются осенью 1982 года как раз, когда власть в стране становится фактически неопределённой после смерти Брежнева. Огромное профессиональное любопытство главного героя (в исполнении Дмитрия Харатьяна) выведет его на опасную тропу, которая будет переплетаться с преследованиями и загадочными исчезновениями свидетелей.

«Крепостная»

Читайте такжеЧто посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от звезды Лиги смеха Ивана Люленова
Ох, и нашумел этот сериал… и в Украине, и за ее пределами. Наша история с элементами мелодрамы закручивает в водоворот событий и не позволяет оторваться ни от одной серии. Милая и импульсивная главная героиня Катерина Вербицкая влюбила в себя миллионы. Ее превосходные манеры и добрый нрав завораживает. Но есть ли у крепостной шанс на любовь с хеппи-эндом в конце? Как же волшебно передано дух того времени в сериале – нереальные костюмы, грим, походка – все в мельчайших деталях.

И на «сладкое» у нас рекомендация от обеих ведущих ICTV.

«Почему женщины убивают»

Шедевр черного юмора. В сюжете переплетены линий трех женщин: образцовой домохозяйки, светской львицы и феминистки, которая живет в открытом браке. Все трое живут в разных эпохах, но всех их связывает один особняк. Сериал ярко показывает, что как бы сильно не трансформировалась роль женщины в обществе, неизменным остается одно – отношение к измене. Этот проект Марка Черри, известного еще, как шоураннера «Отчаянных домохозяек», напоминает чем-то реалити-шоу, где зритель следить за тем, кто же первой убьет своего мужа? Все ли выживут? Без спойлеров, пусть это пока останется для вас загадкой.  Можно ли оторваться от просмотра? А вы попробуйте!

Облако тегов

сериалы ICTV фильмы телешоу Юлия Зорий Виктория Сеник что посмотреть Что посмотреть на карантине

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Секреты Екатерины Кухар: как прима-балерина остается стройной на карантине
Lifestyle

Секреты Екатерины Кухар: как прима-балерина остается стройной на карантине
Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Полезные советы

Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK