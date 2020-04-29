Карантин – время для кино: подборка лучших сериалов и фильмов от ведущих ICTV

Какой плюс в карантине? Это социальная ответственность (если мы говорим о серьезных вещах) и такой приятный момент, как возможность пересмотреть огромное количество интересных фильмов и сериалов.

Хоть красоткам-ведущим ICTV, Юлии Зорий и Виктории Сеник, работу никто не отменял, но все же они выкроили время для домашнего киносеанса.

Ведущая программы «Утро в большом городе» Юлия Зорий поделилась своими рекомендациями.

«Утреннее шоу»

Превосходный реалистичный продукт, который покажет закулисье и интриги утреннего шоу. И все это в исполнении таких талантливых и суперпопулярных актеров, как Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррел. Герои Энистон и Каррела ведут утреннюю передачу, которую смотрит вся Америка – но из-за громкого скандала их «счастливая телевизионная семья» распадается. В центре внимания тема сексуальных домогательств. А вот в героине Уизерспун себя сможет узнать каждый, кто считает, что его положение в обществе не отвечает возрасту и мировосприятию. Плотность и напряженность событий в сериале на дает времени на передышку, не хочется пропустить ни секунды. В конце каждой серии есть крючок, который успокаивает эмоциональную бурю и заставляет задуматься. В этом году уже стартовали съемки второго сезона, но их пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

«Гарри Поттер»

Этот фильм – настоящее приключение. Он не нуждается в особом представлении, сама за себя говорит огромнейшая армия поклонников. Даже, если вы смотрели только отрывки фильма – сейчас прекрасная возможность для того, чтобы уделить Поттериане свое внимание. Вот и один из вариантов прекрасного времяпровождения с детьми. Для удобной навигации в мире фэнтези, вот вам последовательность выхода фильмов:

Гарри Поттер и философский камень. Гарри Поттер и тайная комната. Гарри Поттер и узник Азкабана. Гарри Поттер и Кубок огня. Гарри Поттер и Орден Феникса. Гарри Поттер и Принц-полукровка. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2.

Карантин не изменил ритм жизни ведущей «Чрезвычайных новостей», соответственно – времени для просмотра фильмов не стало больше, но есть в ее киноколлекции фильмы и сериалы, которые вы захотите внести в свой список.

«Черный квадрат»

Фильм захватывает насыщенным сюжетом, расследованием «бытовых» убийств и коварных планов мафии в высших государственных сферах. Режиссер Юрий Мороз снял этот криминальный детектив в 1992 году. А действия самого фильма разворачиваются осенью 1982 года как раз, когда власть в стране становится фактически неопределённой после смерти Брежнева. Огромное профессиональное любопытство главного героя (в исполнении Дмитрия Харатьяна) выведет его на опасную тропу, которая будет переплетаться с преследованиями и загадочными исчезновениями свидетелей.

«Крепостная»

Ох, и нашумел этот сериал… и в Украине, и за ее пределами. Наша история с элементами мелодрамы закручивает в водоворот событий и не позволяет оторваться ни от одной серии. Милая и импульсивная главная героиня Катерина Вербицкая влюбила в себя миллионы. Ее превосходные манеры и добрый нрав завораживает. Но есть ли у крепостной шанс на любовь с хеппи-эндом в конце? Как же волшебно передано дух того времени в сериале – нереальные костюмы, грим, походка – все в мельчайших деталях.

И на «сладкое» у нас рекомендация от обеих ведущих ICTV.

«Почему женщины убивают»

Шедевр черного юмора. В сюжете переплетены линий трех женщин: образцовой домохозяйки, светской львицы и феминистки, которая живет в открытом браке. Все трое живут в разных эпохах, но всех их связывает один особняк. Сериал ярко показывает, что как бы сильно не трансформировалась роль женщины в обществе, неизменным остается одно – отношение к измене. Этот проект Марка Черри, известного еще, как шоураннера «Отчаянных домохозяек», напоминает чем-то реалити-шоу, где зритель следить за тем, кто же первой убьет своего мужа? Все ли выживут? Без спойлеров, пусть это пока останется для вас загадкой. Можно ли оторваться от просмотра? А вы попробуйте!