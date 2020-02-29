Юлия Зорий поплавала с ежами и попугаями

Кто-то провел зимние праздники дома в кругу родных, кто-то – в горах

На экскурсию – в Золотую чашу

. А ведущая программы «Утро в большом городе» (ICTV) отправилась к морю

– Три года назад у нас с молодым человеком появилась традиция проводить ночь с 31 декабря на 1 января вне дома, – рассказывает ведущая. – Поскольку на телеканале в новогодние праздники делают двухнедельную паузу, появляется время для отдыха и можно заранее спланировать заграничные поездки.

Для меня очень важно провести каникулы с любимым и родными. В прошлом году мой молодой человек предложил: «Если Новый год, значит, встретим его в новой стране – там, где еще не были, чтобы остались классные воспоминания и эмоции». Поэтому выбрали Таиланд – страну вечного лета.

Весь отпуск я провела на острове Самуи – втором по размеру острове Таиланда после острова Пхукет. Помимо обычного отдыха с книжкой на пляже было и несколько экскурсий.

Одна из них – в национальный морской парк Ангтонг, что в переводе с тайского означает «золотая чаша». Именно там можно увидеть Таиланд во всей его природной красе. Всего 35 км западнее Самуи – и перед вами открывается райская плеяда: 42 острова необитаемых джунглей. Кстати, прославил архипелаг писатель Алекс Гарланд в своей знаменитой книге «Пляж». Позже на основе этого романа сняли одноименный фильм о тропической красоте и морских глубинах с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Это просто чудо природы – огромные скалы посреди воды! На острове Вау мы занимались снорклингом (вид плавания под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и обычно с ластами. – Прим. ред.) и рассматривали удивительный, богатый мир морских обитателей. Рыбы-попугаи, морские ежи, морские огурцы и звезды, разноцветные кораллы – это такое удовольствие, что я могла часами плавать и разглядывать.

Еще была экскурсия на джипах по джунглям. Мы поднимались на самую высокую точку острова, посещали там храмы, купались в водопадах, смотрели шоу слонов и крокодилов. От всего этого у меня дух захватывало.

Еще меня впечатлили закаты. Увидеть это необыкновенное зрелище хоть раз должен каждый путешественник! По вечерам просто задерживались подольше на пляже, чтобы увидеть, как раскаленное солнце опускается в море и небосвод расцвечивается богатой палитрой.

Джип-сафари с отметиной

Какое путешествие без приключений? Когда во время джип-сафари поднимались на самую высокую точку острова по джунглям, меня ударила большая колючая ветка. Итог – порванная рубашка и расцарапанные руки. А синяк на щеке я привезла домой, на память. (Улыбается.)

Я была наслышана о том, что местные жители очень дружелюбно настроены по отношению к туристам. И убедилась в этом лично: они очень искренние – это чувствуется. Всегда улыбаются, за все благодарят, при этом ненавязчивы. Видно, что стараются создать для туристов максимальный комфорт, но пока не получается. Они слишком медлительные. Например, заказ в ресторане обычно надо долго ждать. И так во многом. Хотя это ни в коем случае не испортило мне впечатления о стране. Тем более куда спешить на отдыхе? Сиди и наслаждайся.

В общем, это действительно райское место. У меня не осталось неприятных воспоминаний: прокручиваю в голове все, что было за время отдыха, и никаких минусов не нахожу. Единственное, мусора многовато на улицах, и из-за этого кое-где появляется неприятный запах.

Баланс из пяти вкусов

Тайская кухня влюбляет в себя с первой ложки, мне она очень понравилась. Хоть и оказалась слишком острой. Виной тому перец чили, ведь его повара добавляют в блюда раз в 20 больше, чем мы можем себе представить. Поэтому просила все блюда готовить максимально нежными.

В еде тайцы достигают баланса благодаря сочетанию пяти вкусов: острого, сладкого, соленого, кислого и горького.

Я обожаю их супы – том-ям с морепродуктами и том-кха с курицей. А что уж говорить про лобстеров, креветок и крабов, которые есть на каждом шагу и стоят очень недорого! Готовят все из местных и сезонных ингредиентов.

Кстати, сами тайцы практически не страдают от избыточного веса, и продолжительность жизни достаточно высокая. Может, секрет в питании?

Домой я привезла сушенные фрукты: манго, ананас, дуриан, папайю. И сушеные желчные пузыри кобры – читала, что они очень полезные, но пока не проконсультировалась со своим врачом, не решаюсь их употреблять. Еще накупила натуральной косметики: кремы и маски для лица – их очень хвалят. А родным и друзьям в качестве презентов – очень милые магнитики в виде местных фруктов и чаи.

Текст: Ольга Владимирова

Сколько стоит удовольствие

Если будете в Таиланде и захотите посетить национальный парк Ангтонг, подсказки вам не помешают.

В парк можно отправиться самостоятельно или с организованной экскурсией. В любом случае, это возможно сделать только по морю с островов Самуи и Панган.

Экскурсия на тайском кораблике – отличная возможность познакомиться с достопримечательностями морского заповедника. В дороге вам предложат завтрак, обед, фрукты и напитки. Такая поездка займет весь день. Ее стоимость (1 бат = 0,79 грн):

*с Самуи: взрослый – от 1 000 бат (без каякинга) или от 1800 бат (с каякингом), детский билет соответственно от 700 бат и от 1000 бат;

*с Пангана: взрослый от 2000–2200 бат, детский – от 1000–1100 бат.

Также путешествовать можно на скоростном катере. Это обойдется дороже, зато доберетесь до места назначения быстрее. Стоимость:

*с Самуи: взрослый – 1900–2490 бат, детский – 1300–1640 бат;

*с Пангана: взрослый – от 2200 бат (с каякингом), детский – от 1640 с каякингом.

Еще один вариант – тур на комфортабельном скоростном катере. Здесь будет гораздо меньше пассажиров (12–16 человек), но и ценник существенно отличается: взрослый от 4600–5250 бат, детский – от 2900–3500 бат.

И не забудьте прихватить входную плату в Морской парк: 400 бат за взрослого человека, 200 бат за ребенка в возрасте до 12 лет.

Текст: Алина Круглова