Что посмотреть на карантине: ТОП-9 сериалов от победительницы Холостяк-9 Даши Квитковой
Победительница романтического реалити СТБ «Холостяк-9» Даша Квиткова продолжает делиться в социальных сетях полезными рекомендациями, чем занять свободное время на карантине.
Не знаю, пересмотрели вы все сериалы/фильмы или еще не успели, но мы с Каспером (котенок Даши. – Прим.ред.) пришли к вам в ленту с еще одним списком. Это сериалы, на которые не жаль потратить свое время,– поделилась экс-холостячка в социальной сети.
«Дело Кристин Килер»
Сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах.
«Невероятное»
Девушку-подростка, которая рассказывает об изнасиловании, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.
«Бумажный дом»
Таинственный человек, известный как «Профессор», разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде.
«Расправа»
Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Восстановив силы, она готовит план мести.
«По правде говоря»
Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Но спустя время в деле всплывают новые детали.
«Сэндитон»
Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин.
«Дом цветов»
Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом.
«Белгравия»
Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах.
«Блудный сын»
Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба отца: он отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление.
Напомним,