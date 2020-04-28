Что посмотреть на карантине: ТОП-9 сериалов от победительницы Холостяк-9 Даши Квитковой

Победительница романтического реалити СТБ «Холостяк-9» Даша Квиткова продолжает делиться в социальных сетях полезными рекомендациями, чем занять свободное время на карантине.

В этот раз – подборкой захватывающих сериалов. Сохраняйте список от невесты Никиты Добрынина Дарии Квитковой и наслаждайтесь просмотром!

Не знаю, пересмотрели вы все сериалы/фильмы или еще не успели, но мы с Каспером (котенок Даши. – Прим.ред.) пришли к вам в ленту с еще одним списком. Это сериалы, на которые не жаль потратить свое время,

– поделилась экс-холостячка в социальной сети.

«Дело Кристин Килер»

Сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах.

«Невероятное»

Девушку-подростка, которая рассказывает об изнасиловании, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.

«Бумажный дом»

Таинственный человек, известный как «Профессор», разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде.

«Расправа»

Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Восстановив силы, она готовит план мести.

«По правде говоря»

Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Но спустя время в деле всплывают новые детали.

«Сэндитон»

Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин.

«Дом цветов»

Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом.

«Белгравия»

Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах.

«Блудный сын»

Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба отца: он отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление.

Напомним,