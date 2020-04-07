Как снять нарощенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция
Когда до коррекции остается еще слишком долго, приходит осознание, что пора снимать маникюр.
Акриловые ногти
Сам по себе акрил очень цепкий, поэтому снять его без специальной жидкости у вас не получится.
- жидкость для снятия акрила
- вазелин или жирный крем (для кутикулы)
- фольга
- пилочка
- апельсиновая палочка
- Смажьте для начала кутикулу.
- Заранее нарежьте фольгу на прямоугольники оптимального размера, чтобы вам было удобно завернуть в нее пальцы.
- Возьмите пилочку с гридом 180 и снимите верхний слой покрытия каждого ноготка. Будьте осторожны: лучше спилите чуть меньше или ближе к вашему ногтю, используя пилку меньшей абразивности.
- Затем положите на ноготь половинку ватного диска, который предварительно вы смочили в жидкости для снятия акрила.
- Замотайте его фольгой так, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь дабы вещество меньше испарялось.
- Оставьте ногти на 40 минут.
- Откройте 1 ноготь и проверьте, как размягчился акрил.
- По идее, после 40 минут он должен стать желеобразной формы и может легко сняться апельсиновой палочкой.
- Снимайте фольгу с пальцев по одному, иначе акрил может обратно затвердеть.
Целевые ногти
Гель более сложен в домашнем снятии, но все же не попробовать мы не можем. Но учтите: снятие каждого ногтя забирает примерно 10 минут.
Для снятия вам потребуется:
- шипцы
- пластырь
- пилочка
- крем для рук
- масло для кутикулы
- Прежде всего вам необходимо щипцами откусить отросшие края ногтей. Для этого можете воспользоваться очками, чтобы ноготь случайно не попал вам в глаз.
- Обмотайте пластырем пальцы, которыми вы держите пилочку, так как времени у вас этот процесс займет много.
- Возьмите пилочку высокой абразивности - не менее 180 грит и начните осторожно спиливать покрытие.
- После того, как вы спилите достаточно покрытия, возьмите щеточку и уберите пыль от снятого покрытия, протрите ноготь смывкой, чтобы понять, как близко вы у своего ногтя.
- Возьми другую пилочку с меньшей абразивностью и выровняйте последние слои геля. Лучше оставить тонкую пленку из покрытия, чем спилить все, вместе с пластиной.
- Разгладьте поверхность ногтя мягкой пилочкой, смажьте руки кремом, а кутикулу маслом.
- Следующие пару дней уделите особое внимание вашим травмированным ногтям. Не забывайте смазывать их маслом и кремом.
Напомним,