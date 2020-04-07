Как снять нарощенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция

7 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как снять нарощенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция
Как снять наращенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция
pixabay.com

Когда до коррекции остается еще слишком долго, приходит осознание, что пора снимать маникюр.

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Сегодня мы поделимся советом, как снять акриловые и гелевые ногти, если все салоны закрыты. 

Акриловые ногти

Сам по себе акрил очень цепкий, поэтому снять его без специальной жидкости у вас не получится. 

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Для снятия вам потребуется: 

  • жидкость для снятия акрила 
  • вазелин или жирный крем (для кутикулы) 
  • фольга
  • пилочка
  • апельсиновая палочка
  1. Смажьте для начала кутикулу. 
  2. Заранее нарежьте фольгу на прямоугольники оптимального размера, чтобы вам было удобно завернуть в нее пальцы.  
  3. Возьмите пилочку с гридом 180 и снимите верхний слой покрытия каждого ноготка. Будьте осторожны: лучше спилите чуть меньше или ближе к вашему ногтю, используя пилку меньшей абразивности.
  4. Затем положите на ноготь половинку ватного диска, который предварительно вы смочили в жидкости для снятия акрила.
  5. Замотайте его фольгой так, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь дабы вещество меньше испарялось.  
  6. Оставьте ногти на 40 минут.
  7. Откройте 1 ноготь и проверьте, как размягчился акрил.
  8. По идее, после 40 минут он должен стать желеобразной формы и может легко сняться апельсиновой палочкой. 
  9. Снимайте фольгу с пальцев по одному, иначе акрил может обратно затвердеть. 

Целевые ногти 

Гель более сложен в домашнем снятии, но все же не попробовать мы не можем. Но учтите: снятие каждого ногтя забирает примерно 10 минут. 

Для снятия вам потребуется: 

  • шипцы
  • пластырь
  • пилочка
  • крем для рук
  • масло для кутикулы 
  1. Прежде всего вам необходимо щипцами откусить отросшие края ногтей. Для этого можете воспользоваться очками, чтобы ноготь случайно не попал вам в глаз. 
  2. Обмотайте пластырем пальцы, которыми вы держите пилочку, так как времени у вас этот процесс займет много. 
  3. Возьмите пилочку высокой абразивности - не менее 180 грит и начните осторожно спиливать покрытие. 
  4. После того, как вы спилите достаточно покрытия, возьмите щеточку и уберите пыль от снятого покрытия, протрите ноготь смывкой, чтобы понять, как близко вы у своего ногтя.  
  5. Возьми другую пилочку с меньшей абразивностью и выровняйте  последние слои геля. Лучше оставить тонкую пленку из покрытия, чем спилить все, вместе с пластиной. 
  6. Разгладьте поверхность ногтя мягкой пилочкой, смажьте руки кремом, а кутикулу маслом. 
  7. Следующие пару дней уделите особое внимание вашим травмированным ногтям. Не забывайте смазывать их маслом и кремом. 

Напомним,

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